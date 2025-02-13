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Эстония планирует построить объездную дорогу вокруг Псковской области - РИА Новости, 13.02.2025
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19:45 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/estonija-1999225394.html
Эстония планирует построить объездную дорогу вокруг Псковской области
Эстония планирует построить объездную дорогу вокруг Псковской области - РИА Новости, 13.02.2025
Эстония планирует построить объездную дорогу вокруг Псковской области
Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога" - части Псковской области, после этого... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T19:45:00+03:00
2025-02-13T19:45:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога" - части Псковской области, после этого нынешняя дорога через территорию РФ будет закрыта, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR. В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога", строительство объездной дороги планировалось завершить в 2026 году. "Начать строительство дороги планируется в следующем году, а завершить новый участок от Вярска до Саатса надеются к 2028 году. После этого нынешняя дорога, проходящая по территории Российской Федерации будет закрыта", - сообщает телерадиовещательная компания. Отмечается, что в настоящее время ведется проектирование, однако процесс усложняется природоохранными ограничениями и близостью к государственной границе. Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Он добавил, что власти Эстонии приняли решение построить новую объездную дорогу вокруг "Саатсеского сапога". Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
https://ria.ru/20250114/estonija-1993605313.html
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в мире, эстония, россия, псковская область
В мире, Эстония, Россия, Псковская область
Эстония планирует построить объездную дорогу вокруг Псковской области

Эстония планирует построить дорогу вокруг "Саатсеского сапога" к 2028 году

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога" - части Псковской области, после этого нынешняя дорога через территорию РФ будет закрыта, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR.
В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога", строительство объездной дороги планировалось завершить в 2026 году.
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"Начать строительство дороги планируется в следующем году, а завершить новый участок от Вярска до Саатса надеются к 2028 году. После этого нынешняя дорога, проходящая по территории Российской Федерации будет закрыта", - сообщает телерадиовещательная компания.
Отмечается, что в настоящее время ведется проектирование, однако процесс усложняется природоохранными ограничениями и близостью к государственной границе.
Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна приняла решение застроить участки земли, которые ранее планировала обменять с Россией. Он добавил, что власти Эстонии приняли решение построить новую объездную дорогу вокруг "Саатсеского сапога". Компания ERR сообщала, что Эстония ранее при строительстве границ принимала во внимание возможный обмен территориями с РФ и выделила для этого участок протяженностью в 4 километра.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
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