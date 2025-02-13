Рейтинг@Mail.ru
Эксперт призвал Трампа не ограничиваться обещаниями по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ekspert-1999127094.html
Эксперт призвал Трампа не ограничиваться обещаниями по Украине
Эксперт призвал Трампа не ограничиваться обещаниями по Украине - РИА Новости, 13.02.2025
Эксперт призвал Трампа не ограничиваться обещаниями по Украине
Если президент США Дональд Трамп действительно хочет способствовать завершению украинского кризиса, то ему необходимо восстановить каналы связи с Россией, а... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T15:02:00+03:00
2025-02-13T15:02:00+03:00
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998592198_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5f28ffab76ac173184a7c0dfd1311c6f.jpg
ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп действительно хочет способствовать завершению украинского кризиса, то ему необходимо восстановить каналы связи с Россией, а также продемонстрировать практические действия и не ограничиваться устными обещаниями, считает научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн. В среду Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее сообщил о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским. "Он (Трамп - ред.) должен содействовать восстановлению каналов связи с Россией как на национальном, так и на международном уровне, используя многосторонние дипломатические платформы, привлекая международное сообщество, особенно европейские страны, и выдвигая конкретные предложения для мирного урегулирования", - сказал РИА Новости Ван Пэн. Кроме того, эксперт считает, что Трампу необходимо подумать, как сбалансировать внутриполитические интересы США с международным дипломатическим давлением, а также над тем, как гарантировать, что "местные ястребы" не будут противостоять ему в продвижении мирного процесса. "Наконец, Трамп должен продемонстрировать определенные практические действия в дипломатии, а не ограничиваться только устными обещаниями, например, способствовать проведению реальных переговоров о прекращении огня или региональном сотрудничестве", - заключил Ван Пэн. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html
https://ria.ru/20250122/slutskiy-1995040015.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998592198_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ebe1d6919facb97e824f43ad9bc5d509.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Эксперт призвал Трампа не ограничиваться обещаниями по Украине

Ван Пэн призвал Трампа не ограничиваться обещаниями по Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп действительно хочет способствовать завершению украинского кризиса, то ему необходимо восстановить каналы связи с Россией, а также продемонстрировать практические действия и не ограничиваться устными обещаниями, считает научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн.
В среду Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее сообщил о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа в адрес России
23 января, 01:46
"Он (Трамп - ред.) должен содействовать восстановлению каналов связи с Россией как на национальном, так и на международном уровне, используя многосторонние дипломатические платформы, привлекая международное сообщество, особенно европейские страны, и выдвигая конкретные предложения для мирного урегулирования", - сказал РИА Новости Ван Пэн.
Кроме того, эксперт считает, что Трампу необходимо подумать, как сбалансировать внутриполитические интересы США с международным дипломатическим давлением, а также над тем, как гарантировать, что "местные ястребы" не будут противостоять ему в продвижении мирного процесса.
"Наконец, Трамп должен продемонстрировать определенные практические действия в дипломатии, а не ограничиваться только устными обещаниями, например, способствовать проведению реальных переговоров о прекращении огня или региональном сотрудничестве", - заключил Ван Пэн.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Слуцкий прокомментировал заявления Трампа по Украине
22 января, 20:28
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала