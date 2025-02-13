https://ria.ru/20250213/ekspert-1999127094.html

Эксперт призвал Трампа не ограничиваться обещаниями по Украине

Эксперт призвал Трампа не ограничиваться обещаниями по Украине - РИА Новости, 13.02.2025

Эксперт призвал Трампа не ограничиваться обещаниями по Украине

Если президент США Дональд Трамп действительно хочет способствовать завершению украинского кризиса, то ему необходимо восстановить каналы связи с Россией, а... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T15:02:00+03:00

2025-02-13T15:02:00+03:00

2025-02-13T15:02:00+03:00

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ПЕКИН, 13 фев - РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп действительно хочет способствовать завершению украинского кризиса, то ему необходимо восстановить каналы связи с Россией, а также продемонстрировать практические действия и не ограничиваться устными обещаниями, считает научный сотрудник института Евразии Китайского народного университета Ван Пэн. В среду Трамп и президент России Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее сообщил о состоявшейся беседе с Владимиром Зеленским. "Он (Трамп - ред.) должен содействовать восстановлению каналов связи с Россией как на национальном, так и на международном уровне, используя многосторонние дипломатические платформы, привлекая международное сообщество, особенно европейские страны, и выдвигая конкретные предложения для мирного урегулирования", - сказал РИА Новости Ван Пэн. Кроме того, эксперт считает, что Трампу необходимо подумать, как сбалансировать внутриполитические интересы США с международным дипломатическим давлением, а также над тем, как гарантировать, что "местные ястребы" не будут противостоять ему в продвижении мирного процесса. "Наконец, Трамп должен продемонстрировать определенные практические действия в дипломатии, а не ограничиваться только устными обещаниями, например, способствовать проведению реальных переговоров о прекращении огня или региональном сотрудничестве", - заключил Ван Пэн. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995058564.html

https://ria.ru/20250122/slutskiy-1995040015.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, в мире