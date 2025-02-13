https://ria.ru/20250213/eksar-1999206728.html

ЭКСАР назвал самый популярный страховой продукт для банков в 2024 г

ЭКСАР назвал самый популярный страховой продукт для банков в 2024 г - РИА Новости, 13.02.2025

ЭКСАР назвал самый популярный страховой продукт для банков в 2024 г

Самым популярным страховым продуктом для банков Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) в 2024 РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T18:28:00+03:00

2025-02-13T18:28:00+03:00

2025-02-13T18:28:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Самым популярным страховым продуктом для банков Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) в 2024 году стало страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера, занявшее почти пятую часть среди всех продуктов для банков, рассказала директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Российского экспортного центра Виктория Стрижакова."ЭКСАР предлагает множество решений для банков: помимо кредитов, застраховать можно обязательства принципала по гарантии или риски банка-эмитента по аккредитиву. Безусловным лидером в линейке страховых продуктов для банков в 2024 году было страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера, занявшим почти пятую часть всего продуктового портфеля", – сказала Стрижакова на Международной конференции "Трансграничные расчеты и платежи: ВЭД и торговые операции".Благодаря этому решению банки способны более уверено принимать кредитный риск, особенно в отношении иностранных заемщиков, а также увеличить сумму кредита до пяти раз в рублях и вдвое в иностранной валюте, и снизить стоимость финансирования, в том числе за счет формирования нулевых резервов по застрахованной части кредита.

https://ria.ru/20250213/rynki-1999158914.html

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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)