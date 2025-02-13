https://ria.ru/20250213/eksar-1999206728.html
ЭКСАР назвал самый популярный страховой продукт для банков в 2024 г
ЭКСАР назвал самый популярный страховой продукт для банков в 2024 г - РИА Новости, 13.02.2025
ЭКСАР назвал самый популярный страховой продукт для банков в 2024 г
Самым популярным страховым продуктом для банков Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) в 2024 РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T18:28:00+03:00
2025-02-13T18:28:00+03:00
2025-02-13T18:28:00+03:00
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Самым популярным страховым продуктом для банков Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) в 2024 году стало страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера, занявшее почти пятую часть среди всех продуктов для банков, рассказала директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Российского экспортного центра Виктория Стрижакова."ЭКСАР предлагает множество решений для банков: помимо кредитов, застраховать можно обязательства принципала по гарантии или риски банка-эмитента по аккредитиву. Безусловным лидером в линейке страховых продуктов для банков в 2024 году было страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера, занявшим почти пятую часть всего продуктового портфеля", – сказала Стрижакова на Международной конференции "Трансграничные расчеты и платежи: ВЭД и торговые операции".Благодаря этому решению банки способны более уверено принимать кредитный риск, особенно в отношении иностранных заемщиков, а также увеличить сумму кредита до пяти раз в рублях и вдвое в иностранной валюте, и снизить стоимость финансирования, в том числе за счет формирования нулевых резервов по застрахованной части кредита.
https://ria.ru/20250213/rynki-1999158914.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b126126e4787f0cef780f7a4135e6c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
ЭКСАР назвал самый популярный страховой продукт для банков в 2024 г
Агентство ЭКСАР назвало самый популярный страховой продукт для банков в 2024 г
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Самым популярным страховым продуктом для банков Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) в 2024 году стало страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера, занявшее почти пятую часть среди всех продуктов для банков, рассказала директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Российского экспортного центра Виктория Стрижакова.
"ЭКСАР предлагает множество решений для банков: помимо кредитов, застраховать можно обязательства принципала по гарантии или риски банка-эмитента по аккредитиву. Безусловным лидером в линейке страховых продуктов для банков в 2024 году было страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера, занявшим почти пятую часть всего продуктового портфеля", – сказала Стрижакова на Международной конференции "Трансграничные расчеты и платежи: ВЭД и торговые операции".
Благодаря этому решению банки способны более уверено принимать кредитный риск, особенно в отношении иностранных заемщиков, а также увеличить сумму кредита до пяти раз в рублях и вдвое в иностранной валюте, и снизить стоимость финансирования, в том числе за счет формирования нулевых резервов по застрахованной части кредита.