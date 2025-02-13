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В ЕК опровергли сообщения о планах ввести потолок цен на газ - РИА Новости, 13.02.2025
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13:13 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/ek-1999086239.html
В ЕК опровергли сообщения о планах ввести потолок цен на газ
В ЕК опровергли сообщения о планах ввести потолок цен на газ - РИА Новости, 13.02.2025
В ЕК опровергли сообщения о планах ввести потолок цен на газ
В Еврокомиссии опровергли сообщения СМИ о том, что в ЕС хотят ввести временный потолок цен на газ, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:13:00+03:00
2025-02-13T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Еврокомиссии опровергли сообщения СМИ о том, что в ЕС хотят ввести временный потолок цен на газ, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из ЕК. Накануне газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, а также намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры в отношении ЕС. "Европейский союз не планирует включать потолок цен на газ в свою предстоящую стратегию по снижению цен на энергоресурсы", - интерпретирует слова источника газета Politico. Отмечается, что в ЕС поспешили опровергнуть сообщения об ограничении цен после того, как трейдеры и компании подняли тревогу из-за возможности подобных мер.
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сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, politico, в мире
США, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, В мире
В ЕК опровергли сообщения о планах ввести потолок цен на газ

Politico: ЕК не планирует вводить временный потолок цен на газ в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Еврокомиссии опровергли сообщения СМИ о том, что в ЕС хотят ввести временный потолок цен на газ, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из ЕК.
Накануне газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, а также намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры в отношении ЕС.
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"Европейский союз не планирует включать потолок цен на газ в свою предстоящую стратегию по снижению цен на энергоресурсы", - интерпретирует слова источника газета Politico.
Отмечается, что в ЕС поспешили опровергнуть сообщения об ограничении цен после того, как трейдеры и компании подняли тревогу из-за возможности подобных мер.
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