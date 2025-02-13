https://ria.ru/20250213/ek-1999086239.html

В ЕК опровергли сообщения о планах ввести потолок цен на газ

В ЕК опровергли сообщения о планах ввести потолок цен на газ - РИА Новости, 13.02.2025

В ЕК опровергли сообщения о планах ввести потолок цен на газ

В Еврокомиссии опровергли сообщения СМИ о том, что в ЕС хотят ввести временный потолок цен на газ, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:13:00+03:00

2025-02-13T13:13:00+03:00

2025-02-13T13:13:00+03:00

сша

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

politico

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Еврокомиссии опровергли сообщения СМИ о том, что в ЕС хотят ввести временный потолок цен на газ, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из ЕК. Накануне газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что Еврокомиссия изучает возможность ввести временный потолок цен на газ в ЕС на фоне значительного роста стоимости в последнее время, а также намерений президента США Дональда Трампа ввести жесткие меры в отношении ЕС. "Европейский союз не планирует включать потолок цен на газ в свою предстоящую стратегию по снижению цен на энергоресурсы", - интерпретирует слова источника газета Politico. Отмечается, что в ЕС поспешили опровергнуть сообщения об ограничении цен после того, как трейдеры и компании подняли тревогу из-за возможности подобных мер.

https://ria.ru/20250211/siyyarto-1998529411.html

https://ria.ru/20250212/slovakiya-1998960791.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, politico, в мире