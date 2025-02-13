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Ефимов: за пять лет москвичи приобрели почти 370 участков под ИЖС - РИА Новости, 13.02.2025
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14:14 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/efimov-1999064962.html
Ефимов: за пять лет москвичи приобрели почти 370 участков под ИЖС
Ефимов: за пять лет москвичи приобрели почти 370 участков под ИЖС - РИА Новости, 13.02.2025
Ефимов: за пять лет москвичи приобрели почти 370 участков под ИЖС
Москвичи с 2020 года приобрели у города 368 земельных участков общей площадью более 48 гектаров для строительства частных домов совокупной площадью около 200... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:14:00+03:00
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москва
новая москва
зеленоград
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москвичи с 2020 года приобрели у города 368 земельных участков общей площадью более 48 гектаров для строительства частных домов совокупной площадью около 200 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Индивидуальное жилищное строительство в Москве – это возможность жить в собственном доме и при этом пользоваться детскими садами и школами, торговыми центрами, развитой транспортной сетью и другой инфраструктурой мегаполиса. За пять лет по результатам аукционов и без проведения торгов граждане приобрели у столицы 368 земельных участков для ИЖС общей площадью более 48 гектаров. Таким образом они получили возможность построить около 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Из общего числа участков около 150 были оформлены физическими лицами в собственность в 2024 году", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.Как уточняется в сообщении, земельные участки приобретались в Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном, Восточном округах, Новой Москве и Зеленограде. Лидирует по покупке земли под ИЖС Троицкий округ, где приобрели примерно 270 участков, на которых можно построить более 142 тысяч квадратных метров.Информация о выставленных на торги участках размещается на инвестпортале Москвы. Заявления на принимает столичный департамент горимущества. Договор купли-продажи земли оформляется, если за 30 дней не поступит других заявок. Если же претендентов на объект несколько, проводится аукцион.
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Москва, Новая Москва, Зеленоград, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за пять лет москвичи приобрели почти 370 участков под ИЖС

Ефимов: за пять лет москвичи купили почти 370 участков для строительства домов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москвичи с 2020 года приобрели у города 368 земельных участков общей площадью более 48 гектаров для строительства частных домов совокупной площадью около 200 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Индивидуальное жилищное строительство в Москве – это возможность жить в собственном доме и при этом пользоваться детскими садами и школами, торговыми центрами, развитой транспортной сетью и другой инфраструктурой мегаполиса. За пять лет по результатам аукционов и без проведения торгов граждане приобрели у столицы 368 земельных участков для ИЖС общей площадью более 48 гектаров. Таким образом они получили возможность построить около 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Из общего числа участков около 150 были оформлены физическими лицами в собственность в 2024 году", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
Как уточняется в сообщении, земельные участки приобретались в Северном, Северо-Западном, Западном, Юго-Западном, Восточном округах, Новой Москве и Зеленограде. Лидирует по покупке земли под ИЖС Троицкий округ, где приобрели примерно 270 участков, на которых можно построить более 142 тысяч квадратных метров.
Информация о выставленных на торги участках размещается на инвестпортале Москвы. Заявления на принимает столичный департамент горимущества. Договор купли-продажи земли оформляется, если за 30 дней не поступит других заявок. Если же претендентов на объект несколько, проводится аукцион.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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