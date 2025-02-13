https://ria.ru/20250213/efimov-1998972209.html
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации - РИА Новости, 13.02.2025
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации
На юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:14:00+03:00
2025-02-13T09:14:00+03:00
2025-02-13T09:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Жилой квартал будет возведен на месте устаревших объектов на участке площадью 1,39 гектара, расположенном по адресу: Каширское шоссе, 76А. Рядом находятся станция "Москворечье" МЦД и Московский скоростной диаметр."На первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе, рестораны и другие предприятия малого бизнеса. В результате будет создано почти 170 рабочих мест. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 65,5 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В рамках проекта будут построены жилые объекты на 45,9 тысяч квадратных метров, из них 30 тысяч "квадратов" пойдут на возведение квартир по реновации. Новое жилье получат около 1 тысячи человек. В квартирах будут поклеены обои, уложен ламинат или плитка, установлены сантехника и освещение.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации
Ефимов: в Москворечье-Сабурове в рамках КРТ построят жилой квартал по реновации
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Жилой квартал будет возведен на месте устаревших объектов на участке площадью 1,39 гектара, расположенном по адресу: Каширское шоссе, 76А. Рядом находятся станция "Москворечье" МЦД и Московский скоростной диаметр.
"На первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе, рестораны и другие предприятия малого бизнеса. В результате будет создано почти 170 рабочих мест. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 65,5 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
В рамках проекта будут построены жилые объекты на 45,9 тысяч квадратных метров, из них 30 тысяч "квадратов" пойдут на возведение квартир по реновации. Новое жилье получат около 1 тысячи человек. В квартирах будут поклеены обои, уложен ламинат или плитка, установлены сантехника и освещение.