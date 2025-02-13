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Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации - РИА Новости, 13.02.2025
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09:14 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/efimov-1998972209.html
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации - РИА Новости, 13.02.2025
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации
На юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:14:00+03:00
2025-02-13T09:14:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Жилой квартал будет возведен на месте устаревших объектов на участке площадью 1,39 гектара, расположенном по адресу: Каширское шоссе, 76А. Рядом находятся станция "Москворечье" МЦД и Московский скоростной диаметр."На первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе, рестораны и другие предприятия малого бизнеса. В результате будет создано почти 170 рабочих мест. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 65,5 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В рамках проекта будут построены жилые объекты на 45,9 тысяч квадратных метров, из них 30 тысяч "квадратов" пойдут на возведение квартир по реновации. Новое жилье получат около 1 тысячи человек. В квартирах будут поклеены обои, уложен ламинат или плитка, установлены сантехника и освещение.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации

Ефимов: в Москворечье-Сабурове в рамках КРТ построят жилой квартал по реновации

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Жилой квартал будет возведен на месте устаревших объектов на участке площадью 1,39 гектара, расположенном по адресу: Каширское шоссе, 76А. Рядом находятся станция "Москворечье" МЦД и Московский скоростной диаметр.
"На первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе, рестораны и другие предприятия малого бизнеса. В результате будет создано почти 170 рабочих мест. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 65,5 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.
В рамках проекта будут построены жилые объекты на 45,9 тысяч квадратных метров, из них 30 тысяч "квадратов" пойдут на возведение квартир по реновации. Новое жилье получат около 1 тысячи человек. В квартирах будут поклеены обои, уложен ламинат или плитка, установлены сантехника и освещение.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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