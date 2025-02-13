https://ria.ru/20250213/efimov-1998972209.html

Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации

Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации - РИА Новости, 13.02.2025

Ефимов: на юге Москвы в рамках КРТ построят жилье по реновации

На юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:14:00+03:00

2025-02-13T09:14:00+03:00

2025-02-13T09:14:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) построят жилье по реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Жилой квартал будет возведен на месте устаревших объектов на участке площадью 1,39 гектара, расположенном по адресу: Каширское шоссе, 76А. Рядом находятся станция "Москворечье" МЦД и Московский скоростной диаметр."На первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе, рестораны и другие предприятия малого бизнеса. В результате будет создано почти 170 рабочих мест. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 65,5 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова его пресс-служба.В рамках проекта будут построены жилые объекты на 45,9 тысяч квадратных метров, из них 30 тысяч "квадратов" пойдут на возведение квартир по реновации. Новое жилье получат около 1 тысячи человек. В квартирах будут поклеены обои, уложен ламинат или плитка, установлены сантехника и освещение.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы