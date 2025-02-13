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Ефимов: 40 объектов деловой недвижимости возвели в Москве в 2024 году - РИА Новости, 13.02.2025
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10:06 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/efimov-1998972078.html
Ефимов: 40 объектов деловой недвижимости возвели в Москве в 2024 году
Ефимов: 40 объектов деловой недвижимости возвели в Москве в 2024 году - РИА Новости, 13.02.2025
Ефимов: 40 объектов деловой недвижимости возвели в Москве в 2024 году
В Москве в 2024 году были построены 40 объектов административно-деловой инфраструктуры общей площадью более 1,2 миллиона "квадратов", рассказал заммэра столицы... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T10:06:00+03:00
2025-02-13T10:06:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Москве в 2024 году были построены 40 объектов административно-деловой инфраструктуры общей площадью более 1,2 миллиона "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."За прошлый год город и инвесторы возвели в столице 40 новых объектов административно-деловой инфраструктуры суммарной площадью более 1,2 миллиона квадратных метров. В их числе 26 зданий совокупной площадью около 1,1 миллиона квадратных метров, построенных за счет внебюджетных средств. Новые деловые центры появились в девяти округах столицы", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Самыми крупными деловыми объектами, построенными в прошедшем году, являются высотный комплекс в "Москва-Сити", бизнес-парк в "Сколково", бизнес-центр ICity, многофункциональный центр "Ботаника".Больше всего офисных сооружений возвели на севере столицы, речь идет о шести объектах площадью более 83,5 тысячи "квадратов".Например, в Беговом районе в конце года построили административно-деловой комплекс Stone Towers площадью 70 тысяч "квадратов", а в Троицком и Новомосковском административных округах - деловой центр общей площадью более 44,6 тысячи квадратных метров.
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градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
Ефимов: 40 объектов деловой недвижимости возвели в Москве в 2024 году

Ефимов: более 1 млн "квадратов" деловой недвижимости возвели в 2024 году

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Москве в 2024 году были построены 40 объектов административно-деловой инфраструктуры общей площадью более 1,2 миллиона "квадратов", рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"За прошлый год город и инвесторы возвели в столице 40 новых объектов административно-деловой инфраструктуры суммарной площадью более 1,2 миллиона квадратных метров. В их числе 26 зданий совокупной площадью около 1,1 миллиона квадратных метров, построенных за счет внебюджетных средств. Новые деловые центры появились в девяти округах столицы", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Самыми крупными деловыми объектами, построенными в прошедшем году, являются высотный комплекс в "Москва-Сити", бизнес-парк в "Сколково", бизнес-центр ICity, многофункциональный центр "Ботаника".
Больше всего офисных сооружений возвели на севере столицы, речь идет о шести объектах площадью более 83,5 тысячи "квадратов".
Например, в Беговом районе в конце года построили административно-деловой комплекс Stone Towers площадью 70 тысяч "квадратов", а в Троицком и Новомосковском административных округах - деловой центр общей площадью более 44,6 тысячи квадратных метров.
 
Градостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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