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Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех - РИА Новости, 13.02.2025
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23:06 13.02.2025 (обновлено: 23:48 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/dtp-1999248815.html
Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех
Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех - РИА Новости, 13.02.2025
Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех
Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T23:06:00+03:00
2025-02-13T23:48:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
дтп
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МАХАЧКАЛА, 13 фев — РИА Новости. Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.&quot;По уточненной информации, жертвами ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе стали четверо человек. Двое погибли на месте, еще двое были доставлены в стационар с травмами, несовместимыми с жизнью&quot;, — рассказали в ведомстве.Сейчас десять человек, в том числе двое детей, получают медицинскую помощь в стационарах республики. Один раненый находится в тяжелом состоянии. Еще троих пострадавших с легкими травмами после оказания медпомощи отпустили домой под амбулаторное наблюдение.В четверг на федеральной трассе Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана столкнулись пассажирская "газель" и автомобиль "Лада Гранта". В Минздраве республики изначально заявляли, что погибла одна женщина, 15 человек пострадали. Позже в министерстве сообщили, что на месте ДТП погибли два человека, еще один скончался в стационаре.
https://ria.ru/20250123/makhachkala-1995206281.html
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происшествия, россия, республика дагестан, дтп, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, ДТП, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех

Минздрав: после ДТП с двумя погибшими в Дагестане еще двое умерли в больнице

© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана
Последствия ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/Telegram
Последствия ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 13 фев — РИА Новости. Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«

"По уточненной информации, жертвами ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе стали четверо человек. Двое погибли на месте, еще двое были доставлены в стационар с травмами, несовместимыми с жизнью", — рассказали в ведомстве.

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Сейчас десять человек, в том числе двое детей, получают медицинскую помощь в стационарах республики. Один раненый находится в тяжелом состоянии. Еще троих пострадавших с легкими травмами после оказания медпомощи отпустили домой под амбулаторное наблюдение.
В четверг на федеральной трассе АстраханьМахачкала в Бабаюртовском районе Дагестана столкнулись пассажирская "газель" и автомобиль "Лада Гранта". В Минздраве республики изначально заявляли, что погибла одна женщина, 15 человек пострадали. Позже в министерстве сообщили, что на месте ДТП погибли два человека, еще один скончался в стационаре.
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