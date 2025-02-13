https://ria.ru/20250213/dtp-1999248815.html

Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех

Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех - РИА Новости, 13.02.2025

Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех

Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех, сообщили в пресс-службе Минздрава региона. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T23:06:00+03:00

2025-02-13T23:06:00+03:00

2025-02-13T23:48:00+03:00

происшествия

россия

республика дагестан

дтп

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МАХАЧКАЛА, 13 фев — РИА Новости. Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех, сообщили в пресс-службе Минздрава региона."По уточненной информации, жертвами ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе стали четверо человек. Двое погибли на месте, еще двое были доставлены в стационар с травмами, несовместимыми с жизнью", — рассказали в ведомстве.Сейчас десять человек, в том числе двое детей, получают медицинскую помощь в стационарах республики. Один раненый находится в тяжелом состоянии. Еще троих пострадавших с легкими травмами после оказания медпомощи отпустили домой под амбулаторное наблюдение.В четверг на федеральной трассе Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана столкнулись пассажирская "газель" и автомобиль "Лада Гранта". В Минздраве республики изначально заявляли, что погибла одна женщина, 15 человек пострадали. Позже в министерстве сообщили, что на месте ДТП погибли два человека, еще один скончался в стационаре.

https://ria.ru/20250123/makhachkala-1995206281.html

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

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происшествия, россия, республика дагестан, дтп, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)