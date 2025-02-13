Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех
Минздрав: после ДТП с двумя погибшими в Дагестане еще двое умерли в больнице
© Фото : Прокуратура Республики Дагестан/TelegramПоследствия ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана
Последствия ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана
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МАХАЧКАЛА, 13 фев — РИА Новости. Число погибших в ДТП с маршруткой в Дагестане выросло до четырех, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
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"По уточненной информации, жертвами ДТП на федеральной трассе в Бабаюртовском районе стали четверо человек. Двое погибли на месте, еще двое были доставлены в стационар с травмами, несовместимыми с жизнью", — рассказали в ведомстве.
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Сейчас десять человек, в том числе двое детей, получают медицинскую помощь в стационарах республики. Один раненый находится в тяжелом состоянии. Еще троих пострадавших с легкими травмами после оказания медпомощи отпустили домой под амбулаторное наблюдение.
В четверг на федеральной трассе Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана столкнулись пассажирская "газель" и автомобиль "Лада Гранта". В Минздраве республики изначально заявляли, что погибла одна женщина, 15 человек пострадали. Позже в министерстве сообщили, что на месте ДТП погибли два человека, еще один скончался в стационаре.
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