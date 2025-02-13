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Бомбардировка Дрездена (1945)

Бомбардировка Дрездена (1945) - РИА Новости, 13.02.2025

Бомбардировка Дрездена (1945)

По мере приближения окончания Второй мировой войны (1939-1945) англо-американская авиация все чаще осуществляла налеты на немецкие населенные пункты, имеющие... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T00:25:00+03:00

2025-02-13T00:25:00+03:00

2025-02-13T00:26:00+03:00

справки

дрезден

вторая мировая война (1939-1945)

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По мере приближения окончания Второй мировой войны (1939-1945) англо-американская авиация все чаще осуществляла налеты на немецкие населенные пункты, имеющие явно выраженную политическую окраску: уничтожались и подвергались серьезным повреждениям центральные кварталы городов, в которых не было военных объектов, но куда готовилась вступить Красная армия. Самый яркий пример подобных действий – бомбардировка Дрездена, которая была проведена 13-14 февраля 1945 года, практически сразу после завершения 11 февраля Крымской (Ялтинской) конференции лидеров держав антигитлеровской коалиции. В результате этого налета город превратился в руины.Дрезден, расположенный на востоке Германии и являющейся столицей земли Саксония, хотя и был третьим по величине после Берлина и Гамбурга транспортным узлом страны, но почти не имел предприятий тяжелой промышленности и военных заводов. В связи с большим количеством исторических и культурных памятников город нередко называли "Флоренцией на Эльбе" или "Северными Афинами".Перед войной в нем жили около 650 тысяч человек, но к февралю 1945 года там оказалось очень много беженцев – по разным оценкам в городе было от полутора до двух с половиной миллионов человек. До февраля 1945 года англо-американская авиация бомбила Дрезден лишь дважды, не воспринимая его как военную цель. Первый раз это произошло 7 октября 1944 года, когда около 30 самолетов, которые не смогли отбомбиться по основной цели, нанесли удар по городу, бывшему запасной целью полета. Второй раз на Дрезден был осуществлен налет 16 января 1945 года, тогда бомбежке подверглась сортировочная железнодорожная станция. От этих бомбардировок город практически не пострадал. Операция "Удар грома", в рамках которой 13-14 февраля 1945 года был разбомблен Дрезден, первоначально планировалась как окончательное разрушение Берлина или Лейпцига, но в начале 1945 года союзники изменили свои намерения. Целью стал Дрезден.Дата налета на него была определена погодными условиями. В ночь на 13 февраля метеорологи прогнозировали над городом ясное небо. 13-14 февраля на Дрезден было совершено три налета, в которых участвовало около 1400 бомбардировщиков и до 1000 истребителей, и было сброшено 3749 тонн бомб.По другим данным, во время первого удара вечером 13 февраля 1945 года 244 британских тяжелых бомбардировщика сбросили 507 тонн фугасных и 374 тонны зажигательных бомб. Во время второго налета ночью, который продолжался полчаса и был в два раза мощнее первого, на город 529 самолетами было сброшено 965 тонн фугасных и свыше 800 тонн зажигательных бомб.14 февраля под прикрытием 72 истребителей 311 американских бомбардировщика сбросили на город еще почти 500 тонн фугасных и 300 тонн зажигательных бомб. Затем истребители сопровождения принялись обстреливать дороги, ведущие из города, забитые беженцами.Бомбардировки осуществлялись по принятым в то время методам: сначала сбрасывались фугасные бомбы, чтобы сорвать крыши с домов и тем самым повысить эффективность зажигательных бомб, затем вторая волна бомбардировщиков сбрасывала зажигательные бомбы, и снова фугасные – для затруднения работы противопожарных служб. В результате бомбардировок образовывался огненный смерч, температура в котором достигала 1500 градусов по Цельсию. Налеты авиации вызвали в Дрездене многочисленные пожары, продолжавшиеся несколько суток.Бомбардировки Дрездена, осуществленные британцами и американцами, стали одними из самых жестоких за всю войну. Город был превращен в руины. На большей части городской застройки разрушения превысили 75-80%, были уничтожены или серьезно повреждены около четверти промышленных предприятий города и около половины остальных зданий (городская инфраструктура и жилые дома), пострадали памятники культуры (в том числе сгорело 197 бесценных картин Дрезденской галереи). Согласно отчетам местной полиции, в Дрездене было разрушено 24 банка, 6470 магазинов, 640 складов, 31 гостиница, 63 административных и 50 культурно-исторических зданий, три театра, 18 кинотеатров, 11 церквей, 19 госпиталей, 39 школ, 19 почтовых отделений, пять консульств, зоосад, водопроводная станция, четыре трамвайных депо. Из крупных предприятий серьезно пострадал завод оптических приборов фирмы "Цейс". В то же время железнодорожная сеть пострадала мало. Сортировочные станции и даже главный железнодорожный мост через Эльбу повреждений не получили, и движение через дрезденский узел возобновилось через сутки. Нетронутым оказался и крупный военный аэродром в окрестностях города.Общий тоннаж бомб, сброшенных на Дрезден, был меньше, чем при массированных бомбардировках других больших немецких городов. Однако хорошие для авиации погодные условия, здания с деревянными конструкциями, проходы, соединяющие подвалы смежных домов, а также неподготовленность города к авианалетам (средства дрезденского противовоздушной обороны были слабыми, они не смогли организовать эффективный заградительный огонь) способствовали тому, что результаты бомбардировок оказались столь разрушительными.Точное число погибших не известно. Люди сгорали заживо в огненном смерче и гибли под руинами зданий. А те, кто искал укрытие в подвалах домов, задыхались там от ядовитых газов. Американский исследователь Конроу оценил общие потери мирного населения в 135 тысяч человек, однако исследования, проводившиеся по заказу руководства города и завершившиеся в 2010 году, признали эти цифры завышенными в несколько раз – погибли около 25 тысяч человек.Потери британских ВВС при двух бомбардировках Дрездена 13-14 февраля составили шесть самолетов. Еще один или два потерпели крушение во Франции и один в Англии. Американская авиация в той же операции безвозвратно потеряла восемь бомбардировщиков и четыре истребителя. Общие потери союзников составили около 20 самолетов, при этом погибли или попали в плен примерно сто человек. После завершения войны развалины церквей, дворцов и жилых зданий были разобраны и вывезены за город, на месте Дрездена осталась лишь площадка с размеченными границами бывших здесь улиц и зданий. Восстановление центра города заняло 40 лет, остальные части были восстановлены раньше. В 2005 году был восстановлен полностью разрушенный во время бомбардировки собор "Фрауэнкирхе". Однако многие памятники оказалось невозможно восстановить в прежнем виде. Разрушение красивейшего европейского города и уничтожение десятков тысяч мирных жителей было столь варварским, что вскоре после окончания Второй мировой войны Вашингтон и Лондон стали искать способ снять с себя ответственность за этот акт вандализма. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль сделал это официально, а Госдепартамент США в начале 1950-х годов заявил, что Дрезден был разрушен в ответ на просьбу советского лидера Иосифа Сталина, якобы сделанную тем на Крымской (Ялтинской) конференции. Однако документы, которые могли бы это подтвердить, до сих пор обнаружены не были.Как свидетельствуют рассекреченные протоколы заседаний Крымской (Ялтинской) конференции, продемонстрированные в документальном фильме режиссера Алексея Денисова "Дрезден. Хроника трагедии" (2006), СССР никогда не просил англо-американских союзников во время Второй мировой войны бомбить Дрезден. О чем действительно просило советское командование, так это о нанесении ударов по железнодорожным узлам Берлина и Лейпцига в связи с тем, что немцы уже перебросили с западного фронта на восточный порядка 20 дивизий и собирались перебросить еще около 30. Именно эта просьба и была вручена в письменном виде иностранным лидерам Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю.В то же время начальник штаба британских ВВС, также находившийся в Ялте, запросил у своего заместителя список целей, которые следовало обсудить с советским командованием. Этот список включал нефтеперерабатывающие, танковые и авиационные заводы, а также города Берлин и Дрезден. По объяснениям англичан и американцев Дрезден бомбился ими как еще один важный транспортный центр с целью сделать невозможным движение транспорта в обход городов Берлина и Лейпцига.По мнению ряда историков, бомбардировки Дрездена и других германских городов, относящихся к советской зоне влияния, проводились не для оказания помощи Красной армии, а преследовали исключительно политические цели: демонстрация военной мощи для устрашения советского руководства. Это подтверждается тем, что в меморандуме бомбардировочного командования, с которым английские пилоты, участвовавшие в первом и наиболее мощном ударе на Дрезден, были ознакомлены в ночь перед атакой (13 февраля), говорилось: "Целью атаки является нанести удар противнику там, где он почувствует его больнее всего, позади частично рухнувшего фронта… и заодно показать русским, когда они прибудут в город, на что способны Королевские ВВС".Материал подготовлен на основе информации открытых источников(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. М.: Воениздат, 2004)

дрезден

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справки, дрезден, вторая мировая война (1939-1945)