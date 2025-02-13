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В Курской области вместо сгоревшего после атаки БПЛА детсада построят новый - РИА Новости, 13.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/detsad-1999188470.html
В Курской области вместо сгоревшего после атаки БПЛА детсада построят новый
В Курской области вместо сгоревшего после атаки БПЛА детсада построят новый - РИА Новости, 13.02.2025
В Курской области вместо сгоревшего после атаки БПЛА детсада построят новый
Сгоревший после падения обломков сбитого украинского беспилотника детский сад в поселке Юбилейный Курской области не будут восстанавливать, вместо него на... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T17:36:00+03:00
2025-02-13T17:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
москва
александр хинштейн
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сгоревший после падения обломков сбитого украинского беспилотника детский сад в поселке Юбилейный Курской области не будут восстанавливать, вместо него на средства из федерального бюджета построят новое здание, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Что касается детского сада: сегодня, как уже рассказывал, нахожусь в Москве. Поднял тему строительства нового здания, поскольку сад, к сожалению, не подлежит восстановлению. Это мы обсудили на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Он поддержал регион и пообещал оказать поддержку в выделении средств из федерального бюджета. Это значит, что на месте сгоревшего садика будет стоять новый – комфортный, современный и способный разместить всех малышей", - написал Хинштейн. Пожар в детском саду в поселке Юбилейный Курской области произошел вечером 10 февраля из-за обломков сбитого украинского БПЛА. После происшествия власти начали работу по распределению 80 воспитанников детсада в другие дошкольные учреждения.
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общество, курская область, москва, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Москва, Александр Хинштейн
В Курской области вместо сгоревшего после атаки БПЛА детсада построят новый

Хинштейн: на месте сгоревшего из-за дрона детсада в Юбилейном построят новый

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко и Александр Хинштейн во время встречи
Дмитрий Чернышенко и Александр Хинштейн во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Чернышенко и Александр Хинштейн во время встречи
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сгоревший после падения обломков сбитого украинского беспилотника детский сад в поселке Юбилейный Курской области не будут восстанавливать, вместо него на средства из федерального бюджета построят новое здание, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Что касается детского сада: сегодня, как уже рассказывал, нахожусь в Москве. Поднял тему строительства нового здания, поскольку сад, к сожалению, не подлежит восстановлению. Это мы обсудили на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Он поддержал регион и пообещал оказать поддержку в выделении средств из федерального бюджета. Это значит, что на месте сгоревшего садика будет стоять новый – комфортный, современный и способный разместить всех малышей", - написал Хинштейн.
Пожар в детском саду в поселке Юбилейный Курской области произошел вечером 10 февраля из-за обломков сбитого украинского БПЛА. После происшествия власти начали работу по распределению 80 воспитанников детсада в другие дошкольные учреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьМоскваАлександр Хинштейн
 
 
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