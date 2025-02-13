В Курской области вместо сгоревшего после атаки БПЛА детсада построят новый
Хинштейн: на месте сгоревшего из-за дрона детсада в Юбилейном построят новый
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко и Александр Хинштейн во время встречи
Дмитрий Чернышенко и Александр Хинштейн во время встречи
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сгоревший после падения обломков сбитого украинского беспилотника детский сад в поселке Юбилейный Курской области не будут восстанавливать, вместо него на средства из федерального бюджета построят новое здание, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Что касается детского сада: сегодня, как уже рассказывал, нахожусь в Москве. Поднял тему строительства нового здания, поскольку сад, к сожалению, не подлежит восстановлению. Это мы обсудили на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Он поддержал регион и пообещал оказать поддержку в выделении средств из федерального бюджета. Это значит, что на месте сгоревшего садика будет стоять новый – комфортный, современный и способный разместить всех малышей", - написал Хинштейн.
Пожар в детском саду в поселке Юбилейный Курской области произошел вечером 10 февраля из-за обломков сбитого украинского БПЛА. После происшествия власти начали работу по распределению 80 воспитанников детсада в другие дошкольные учреждения.
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