https://ria.ru/20250213/detsad-1999188470.html

В Курской области вместо сгоревшего после атаки БПЛА детсада построят новый

В Курской области вместо сгоревшего после атаки БПЛА детсада построят новый - РИА Новости, 13.02.2025

В Курской области вместо сгоревшего после атаки БПЛА детсада построят новый

Сгоревший после падения обломков сбитого украинского беспилотника детский сад в поселке Юбилейный Курской области не будут восстанавливать, вместо него на... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T17:36:00+03:00

2025-02-13T17:36:00+03:00

2025-02-13T17:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

курская область

москва

александр хинштейн

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сгоревший после падения обломков сбитого украинского беспилотника детский сад в поселке Юбилейный Курской области не будут восстанавливать, вместо него на средства из федерального бюджета построят новое здание, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Что касается детского сада: сегодня, как уже рассказывал, нахожусь в Москве. Поднял тему строительства нового здания, поскольку сад, к сожалению, не подлежит восстановлению. Это мы обсудили на встрече с заместителем председателя правительства России Дмитрием Николаевичем Чернышенко. Он поддержал регион и пообещал оказать поддержку в выделении средств из федерального бюджета. Это значит, что на месте сгоревшего садика будет стоять новый – комфортный, современный и способный разместить всех малышей", - написал Хинштейн. Пожар в детском саду в поселке Юбилейный Курской области произошел вечером 10 февраля из-за обломков сбитого украинского БПЛА. После происшествия власти начали работу по распределению 80 воспитанников детсада в другие дошкольные учреждения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

общество, курская область, москва, александр хинштейн