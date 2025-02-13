https://ria.ru/20250213/budapesht-1998580048.html

Освобождение Будапешта от немецко-фашистских захватчиков (1945)

Освобождение Будапешта от немецко-фашистских захватчиков (1945) - РИА Новости, 13.02.2025

Освобождение Будапешта от немецко-фашистских захватчиков (1945)

В конце 1940 года Венгрия стала членом фашистского Тройственного пакта, а весной 1941 года она приняла участие в оккупации Югославии. В свою очередь Берлин... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T01:41:00+03:00

2025-02-13T01:41:00+03:00

2025-02-13T01:41:00+03:00

справки

великая отечественная война (1941-1945)

будапешт

ссср

венгрия

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В конце 1940 года Венгрия стала членом фашистского Тройственного пакта, а весной 1941 года она приняла участие в оккупации Югославии. В свою очередь Берлин удовлетворил притязания Будапешта на часть румынской территории. Венгерское руководство присоединилось к нацистской политике тотального уничтожения еврейского населения. С мая по июль 1944 года с территории страны были депортированы более 400 тысяч венгерских евреев — большинство из них в лагерь смерти Освенцим. Всего за годы Второй мировой войны погибли до 600 тысяч венгерских евреев, более 70% от общего еврейского населения Венгрии.27 июня 1941 года Венгрия вступила в войну на стороне Германии против Советского Союза. Десятки тысяч венгерских солдат воевали на территории СССР. Венгерские охранные (карательные) и боевые части повинны в убийствах и истязаниях огромного числа мирных советских жителей, партизан, военнопленных (отличились зверствами на Смоленщине, Брянщине, Черниговщине и под Воронежем). Однако в начале 1943 года на Дону венгерские дивизии были фактически разгромлены Красной Армией, потеряв безвозвратно около 145 тысяч человек.Уже в 1942 году венгерское правительство пыталось войти в сепаратные контакты с западными союзниками ради благоприятных для себя мирных условий в случае поражения Германии. Опасаясь такого сценария, нацистская Германия в марте 1944 года оккупировала Венгрию. Осенью 1944 года в связи с очевидным фактом развала фашистского блока режим в Будапеште целенаправленно стал искать скорейшего выхода из войны. Боясь ответственности за преступления своих солдат на территории СССР, профашистское правительство Венгрии стремилось капитулировать прежде всего перед Англией и США.В течение октября 1944 года советские войска в ходе Дебреценской операции освободили одну треть территории Венгрии и создали выгодные условия для развития наступления на будапештском направлении. Именно здесь была развернута наиболее сильная группировка 2-го Украинского фронта – находившиеся в центре и на его левом крыле 53, 7-я гвардейская и 46-я армии (всего 31 стрелковая дивизии), два танковых и три механизированных корпуса, а также румынская 1-я армия (две пехотные и одна кавалерийская дивизии). Им в полосе шириной 250 км противостояли 11 дивизий противника, в основном венгерских, из состава группы армий "Юг". Главные же силы немецких и венгерских войск – 31 дивизия и 3 бригады – были задействованы для отражения ударов 38-й армии 4-го Украинского фронта и армейских объединений правого крыла 2-го Украинского фронта.Противник на подступах к Будапешту создал сильно укрепленную оборону, так называемую "линию Маргарита", которая проходила юго-западнее Будапешта по линии озер Балатон и Веленце, до излучины Дуная у города Вац и далее вдоль чехословацко-венгерской границы.Учитывая сложившуюся обстановку, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение: силами центра и левого крыла 2-го Украинского фронта продолжить без оперативной паузы наступление, в короткие сроки разгромить врага в междуречье Тиссы и Дуная, после чего с ходу овладеть Будапештом. В соответствии с замыслом Маршала Советского Союза Родиона Малиновского 46-й армии (командующий – генерал-лейтенант Иван Шлемин), усиленной 2-м гвардейским механизированным корпусом, предстояло нанести главный удар в направлении Кечкемет, Будапешт. На направление другого удара выделялись 7-я гвардейская армия генерал-полковника Михаила Шумилова. В ее полосе намечался ввод в сражение находившейся в резерве фронта 6-й гвардейской танковой армии генерал-полковника Андрея Кравченко. Действовавшие на правом крыле 40, 27, 53-я армии и конно-механизированная группа генерал-лейтенанта Иссы Плиева получили задачу привлечь к себе противника и не допустить его маневра на будапештское направление.29 октября 1944 года 2-й Украинский фронт перешел в наступление. Для противника этот удар оказался неожиданным, и 2 ноября советские войска находились уже в 15 километрах от Будапешта. Однако вскоре немецкое командование перебросило в район города резервные силы и сумело остановить продвижение советских войск. Момент внезапности был утрачен, начались затяжные бои. 4 ноября Ставка потребовала от маршала Малиновского расширить полосу наступления и разгромить будапештскую группировку противника ударами с севера и севера-востока. 11 ноября войска 2-го Украинского фронта продолжили наступление, продолжавшееся 16 дней, однако рассечь и разгромить будапештскую группировку врага восточнее города не удалось. Наступление было временно приостановлено.В начале декабря снова была предпринята попытка разгромить будапештскую группировку противника. В результате наступления войска 2-го Украинского фронта вышли к Дунаю севернее и северо-западнее Будапешта, отрезав пути будапештской группировке противника на север. Войска 3-го Украинского фронта к этому времени форсировали реку Дунай, вышли северо-восточнее озера Балатон и создали условия для совместных действий со 2-м Украинским фронтом по завершению окружения и разгрома противника в районе Будапешта.Согласно директиве Ставки от 12 декабря, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов совместными ударами с северо-востока, востока и юго-запада должны были завершить окружение и разгром будапештской группировки противника, а затем овладеть столицей Венгрии.К началу наступления 2-й Украинский фронт имел 39 стрелковых дивизий, два танковых, два механизированных и два кавалерийских корпуса, которых поддерживали 14 румынских дивизий. Войска 3-го Украинского фронта располагали 31 стрелковой дивизией, одной бригадой морской пехоты, одним танковым, двумя механизированными и одним кавалерийским корпусами. В составе фронта действовала 1-я болгарская армия. Южнее 3-го Украинского фронта действовала 3-я югославская армия. Силам двух советских фронтов противостояли немецкие войска группы армий "Юг" и часть сил группы армий "Ф" – всего 51 немецкая и венгерская дивизия и две бригады, в том числе девять танковых и четыре моторизованные дивизии.2-й Украинский фронт получил задачу выйти к Дунаю и не допустить отхода будапештской группировки противника на северо-запад. Одновременно фронт должен был частью сил наступать на Будапешт с востока. 3-му Украинскому фронту ставилась задача нанести удар из района озера Веленце, выйти к берегу Дуная в районе Эстергома и соединиться с войсками 2-го Украинского фронта, отрезав тем самым пути отхода будапештской группировке на запад. Часть сил фронта должна была наступать непосредственно на Будапешт и овладеть им во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта.Начавшееся 20 декабря наступление советских войск развивалось успешно. К исходу 26 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов соединились в районе Эстергома, завершив окружение будапештской группировки врага. Чтобы избежать излишних жертв среди населения и разрушения города, советское командование направило 29 декабря окруженному гарнизону ультиматум о капитуляции, но фашистское командование приказало расстрелять советских парламентеров.Противник предпринял все меры к тому, чтобы деблокировать окруженные соединения и части. С этой целью в течение января 1945 года он нанес три сильных контрудара, пытаясь разгромить войска 3-го Украинского фронта, деблокировать окруженные силы и восстановить оборону по Дунаю. В ожесточенных боях, несмотря на превосходство противника в танках, войска 3-го Украинского фронта не только остановили наступление вклинившейся в их оборону группировки немецких войск, но и отбросили ее на исходные позиции.С 27 декабря 1944 года специально созданная будапештская группа советских войск вела бои за освобождение восточной части города (Пешта) и с 22 января 1945 года – западной части (Буды). Уличные сражения приняли ожесточенный характер, обе стороны несли большие потери. Лишь 13 февраля борьба завершилась ликвидацией группировки противника и освобождением столицы Венгрии.В плен сдались более 138 тысяч солдат и офицеров противника.Командовавший гарнизоном генерал Карл Пфеффер-Вильденбрух был взят в плен, где пробыл до октября 1955 года. С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Нанеся серьезный урон немецкой группе армий "Юг", советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии. При этом потери 2-го и 3-го Украинских фронтов в ходе Будапештской наступательной операции составили 320 тысяч человек, из них более 80 тысяч – безвозвратные, 1766 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), 4127 орудий и минометов, 293 боевых самолета.За отличные боевые действия приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР была объявлена благодарность войскам, участвовавшим в боях за освобождение Будапешта, 13 февраля 1945 года в 21 час Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.9 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За взятие Будапешта". Ею награждались непосредственные участники штурма города, а также организаторы и руководители боевых операций. Медалью "За взятие Будапешта" награждены более 362 тысяч человек.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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справки, великая отечественная война (1941-1945), будапешт, ссср, венгрия