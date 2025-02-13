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Богомаз рассказал Путину о добровольческом отряде "Барс-Брянск" - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/bryansk-1999111191.html
Богомаз рассказал Путину о добровольческом отряде "Барс-Брянск"
Богомаз рассказал Путину о добровольческом отряде "Барс-Брянск" - РИА Новости, 13.02.2025
Богомаз рассказал Путину о добровольческом отряде "Барс-Брянск"
Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину, что еженедельно в добровольческий отряд "Барс-Брянск" вступают около 100... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:26:00+03:00
2025-02-13T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
украина
александр богомаз
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину, что еженедельно в добровольческий отряд "Барс-Брянск" вступают около 100 человек. "На территории Брянской области для защиты от вооруженных формирований формируется добровольческий отряд "Барс" из жителей Брянской области. На сегодня уже там находятся почти 1800 человек, еженедельно вступают около 100 человек", - сказал Богомаз. Он добавил, что региональные власти оказывают "Барсу" содействие в комплектовании техникой, оборудованием, размещении и обмундировании. Губернатор отметил, что при подписании контракта из областного бюджета добровольцы получают 300 тысяч рублей и могут пользоваться всеми региональными мерами социальной поддержки, предусмотренными для участников специальной военной операции. В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка.
https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999100586.html
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брянская область, россия, украина, александр богомаз, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Украина, Александр Богомаз, Владимир Путин, Безопасность
Богомаз рассказал Путину о добровольческом отряде "Барс-Брянск"

Богомаз: в отряд "Барс-Брянск" еженедельно вступают около ста человек

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит рабочую встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит рабочую встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину, что еженедельно в добровольческий отряд "Барс-Брянск" вступают около 100 человек.
«
"На территории Брянской области для защиты от вооруженных формирований формируется добровольческий отряд "Барс" из жителей Брянской области. На сегодня уже там находятся почти 1800 человек, еженедельно вступают около 100 человек", - сказал Богомаз.
Он добавил, что региональные власти оказывают "Барсу" содействие в комплектовании техникой, оборудованием, размещении и обмундировании. Губернатор отметил, что при подписании контракта из областного бюджета добровольцы получают 300 тысяч рублей и могут пользоваться всеми региональными мерами социальной поддержки, предусмотренными для участников специальной военной операции.
В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка.
Путин на встрече с губернатором Брянской области Богомазом - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Путин поблагодарил брянского губернатора за внимание к участникам СВО
13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияУкраинаАлександр БогомазВладимир ПутинБезопасность
 
 
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