Богомаз рассказал Путину о добровольческом отряде "Барс-Брянск"
Богомаз: в отряд "Барс-Брянск" еженедельно вступают около ста человек
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит рабочую встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз доложил президенту РФ Владимиру Путину, что еженедельно в добровольческий отряд "Барс-Брянск" вступают около 100 человек.
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"На территории Брянской области для защиты от вооруженных формирований формируется добровольческий отряд "Барс" из жителей Брянской области. На сегодня уже там находятся почти 1800 человек, еженедельно вступают около 100 человек", - сказал Богомаз.
Он добавил, что региональные власти оказывают "Барсу" содействие в комплектовании техникой, оборудованием, размещении и обмундировании. Губернатор отметил, что при подписании контракта из областного бюджета добровольцы получают 300 тысяч рублей и могут пользоваться всеми региональными мерами социальной поддержки, предусмотренными для участников специальной военной операции.
В трёх областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечения, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка.