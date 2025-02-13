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В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины - РИА Новости, 13.02.2025
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16:05 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/britanija-1999149479.html
В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины
В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины - РИА Новости, 13.02.2025
В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины
Великобритания не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам, заявила в четверг замглавы британского минобороны Мария... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:05:00+03:00
2025-02-13T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Великобритания не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам, заявила в четверг замглавы британского минобороны Мария Игл на фоне прошедшего разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Депутат Джеймс Макклири спросил замминистра, согласна ли она с тем, что "действия США - это предательство" по отношению к Киеву, Лондону и всем европейским союзникам. "Я не принимаю то, что сказал достопочтенный джентльмен о предательстве со стороны наших союзников. Глава минобороны США ясно дал понять, что он хочет прочного мира, и это то, чего он и президент (Трамп - ред.) пытаются добиться. Так что я не принимаю этот довод", - сказала Игл, отвечая на вопрос. Трансляция велась на сайте парламента. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
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в мире, цены на нефть, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины

Игл: действия США по отношению к Украине и ЕС не являются предательством

© AP Photo / Matt DunhamФлаг США над зданием американского посольства в Лондоне
Флаг США над зданием американского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаг США над зданием американского посольства в Лондоне . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Великобритания не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам, заявила в четверг замглавы британского минобороны Мария Игл на фоне прошедшего разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Депутат Джеймс Макклири спросил замминистра, согласна ли она с тем, что "действия США - это предательство" по отношению к Киеву, Лондону и всем европейским союзникам.
"Я не принимаю то, что сказал достопочтенный джентльмен о предательстве со стороны наших союзников. Глава минобороны США ясно дал понять, что он хочет прочного мира, и это то, чего он и президент (Трамп - ред.) пытаются добиться. Так что я не принимаю этот довод", - сказала Игл, отвечая на вопрос. Трансляция велась на сайте парламента.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина с Трампом
12 февраля, 21:00
 
В миреЦены на нефтьСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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