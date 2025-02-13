https://ria.ru/20250213/britanija-1999149479.html
В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины
В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины - РИА Новости, 13.02.2025
В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины
Великобритания не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам, заявила в четверг замглавы британского минобороны Мария... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:05:00+03:00
2025-02-13T16:05:00+03:00
2025-02-13T16:05:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/97/1492379770_0:318:4896:3072_1920x0_80_0_0_bc92c08300aca48745cdf060cbedc847.jpg
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Великобритания не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам, заявила в четверг замглавы британского минобороны Мария Игл на фоне прошедшего разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Депутат Джеймс Макклири спросил замминистра, согласна ли она с тем, что "действия США - это предательство" по отношению к Киеву, Лондону и всем европейским союзникам. "Я не принимаю то, что сказал достопочтенный джентльмен о предательстве со стороны наших союзников. Глава минобороны США ясно дал понять, что он хочет прочного мира, и это то, чего он и президент (Трамп - ред.) пытаются добиться. Так что я не принимаю этот довод", - сказала Игл, отвечая на вопрос. Трансляция велась на сайте парламента. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
https://ria.ru/20250212/putin-1998964355.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/97/1492379770_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_da8343eebc4a15d9a42222a7bcd0985b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины
Игл: действия США по отношению к Украине и ЕС не являются предательством