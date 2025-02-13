https://ria.ru/20250213/britanija-1999149479.html

В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины

В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины - РИА Новости, 13.02.2025

В Британии не посчитали предательством действия США в отношении Украины

Великобритания не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам, заявила в четверг замглавы британского минобороны Мария... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:05:00+03:00

2025-02-13T16:05:00+03:00

2025-02-13T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Великобритания не считает действия США предательством по отношению к Украине и европейским союзникам, заявила в четверг замглавы британского минобороны Мария Игл на фоне прошедшего разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Депутат Джеймс Макклири спросил замминистра, согласна ли она с тем, что "действия США - это предательство" по отношению к Киеву, Лондону и всем европейским союзникам. "Я не принимаю то, что сказал достопочтенный джентльмен о предательстве со стороны наших союзников. Глава минобороны США ясно дал понять, что он хочет прочного мира, и это то, чего он и президент (Трамп - ред.) пытаются добиться. Так что я не принимаю этот довод", - сказала Игл, отвечая на вопрос. Трансляция велась на сайте парламента. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранская ядерная программа, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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в мире, цены на нефть, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков