https://ria.ru/20250213/bpla-1999023825.html

Липецкие оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА

Липецкие оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА - РИА Новости, 13.02.2025

Липецкие оперативные службы обезвреживают обломки БПЛА

Липецкие оперативные службы занимаются обезвреживанием обломков украинских БПЛА, которые сбили в ночь на четверг, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:47:00+03:00

2025-02-13T09:47:00+03:00

2025-02-13T09:47:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 13 фев - РИА Новости. Липецкие оперативные службы занимаются обезвреживанием обломков украинских БПЛА, которые сбили в ночь на четверг, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По данным министерства обороны РФ, средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 83 украинских беспилотника. Из них 12 сбили над Липецкой областью. "Липецкая область под надёжной защитой. Спасибо всем, кто стоит на страже нашей безопасности, кто ежедневно выполняет сложную и ответственную работу, защищая регион. Отдельная благодарность оперативным службам, которые сейчас занимаются обезвреживанием обломков", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250213/bpla-1999007764.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность