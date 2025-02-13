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В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 13.02.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек
Один человек погиб, пять пострадали за сутки в результате атак БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:24:00+03:00
2025-02-13T08:24:00+03:00
2025-02-13T08:36:00+03:00
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали за сутки в результате атак БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Тяжелый вчера выдался у нас с вами день. Более 50 атак беспилотных летательных аппаратов противника. Пять человек ранены, два госпитализированы. Произошло самое страшное, что могло произойти: погибла женщина", - сказал Гладков.Губернатор также выразил слова соболезнования родным и близким.
https://ria.ru/20250202/vsu-1996864789.html
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек, пятеро пострадали