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В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 13.02.2025
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08:24 13.02.2025 (обновлено: 08:36 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/bpla-1999007764.html
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 13.02.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек
Один человек погиб, пять пострадали за сутки в результате атак БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T08:24:00+03:00
2025-02-13T08:36:00+03:00
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали за сутки в результате атак БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Тяжелый вчера выдался у нас с вами день. Более 50 атак беспилотных летательных аппаратов противника. Пять человек ранены, два госпитализированы. Произошло самое страшное, что могло произойти: погибла женщина", - сказал Гладков.Губернатор также выразил слова соболезнования родным и близким.
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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек

В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек, пятеро пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали за сутки в результате атак БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Тяжелый вчера выдался у нас с вами день. Более 50 атак беспилотных летательных аппаратов противника. Пять человек ранены, два госпитализированы. Произошло самое страшное, что могло произойти: погибла женщина", - сказал Гладков.
Губернатор также выразил слова соболезнования родным и близким.
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ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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