https://ria.ru/20250213/bpla-1999007764.html

В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек

В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек - РИА Новости, 13.02.2025

В Белгородской области при атаке БПЛА погиб человек

Один человек погиб, пять пострадали за сутки в результате атак БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T08:24:00+03:00

2025-02-13T08:24:00+03:00

2025-02-13T08:36:00+03:00

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Один человек погиб, пять пострадали за сутки в результате атак БПЛА в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Тяжелый вчера выдался у нас с вами день. Более 50 атак беспилотных летательных аппаратов противника. Пять человек ранены, два госпитализированы. Произошло самое страшное, что могло произойти: погибла женщина", - сказал Гладков.Губернатор также выразил слова соболезнования родным и близким.

https://ria.ru/20250202/vsu-1996864789.html

белгородская область

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2025

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происшествия, вячеслав гладков, белгородская область