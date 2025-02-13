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На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа о Путине
На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа о Путине - РИА Новости, 13.02.2025
На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа о Путине
РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:05:00+03:00
2025-02-13T16:05:00+03:00
2025-02-13T16:05:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на уважительное отношение президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину. Об этом он написал в соцcети X.По его мнению, очень интересно видеть, что Трамп высоко отзывается о Путине. "Вопиюще невежественная и театральная манера режима Байдена обзываться уже в прошлом", — написал он. Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.
https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999044185.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия
На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа о Путине
Журналист Боуз: Трамп уважительно отзывается о Путине, в отличие от Байдена