https://ria.ru/20250213/bouz-1999151588.html

На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа о Путине - РИА Новости, 13.02.2025

На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

РИА Новости, 13.02.2025

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2025-02-13T16:05:00+03:00

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на уважительное отношение президента США Дональда Трампа к главе России Владимиру Путину. Об этом он написал в соцcети X.По его мнению, очень интересно видеть, что Трамп высоко отзывается о Путине. "Вопиюще невежественная и театральная манера режима Байдена обзываться уже в прошлом", — написал он. Телефонный разговор двух лидеров прошел накануне вечером. Он продлился около полутора часов.Президент США, комментируя беседу, заявил, что намерен часто контактировать с Путиным по телефону. Глава Белого дома также отметил, что Украине однажды придется провести президентские выборы. При этом он назвал перспективу вступления Украины в НАТО и ее возвращения к границам 2014 года маловероятной.

https://ria.ru/20250213/zelenskiy-1999044185.html

https://ria.ru/20250213/peregovory-1999017207.html

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в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, россия