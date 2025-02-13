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В Ботаническом саду МГУ расцвела уникальная орхидея - РИА Новости, 13.02.2025
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07:29 13.02.2025 (обновлено: 12:38 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/botanika-1999004210.html
В Ботаническом саду МГУ расцвела уникальная орхидея
В Ботаническом саду МГУ расцвела уникальная орхидея - РИА Новости, 13.02.2025
В Ботаническом саду МГУ расцвела уникальная орхидея
Уникальная орхидея "Яйцо в гнезде" расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного ботсада. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T07:29:00+03:00
2025-02-13T12:38:00+03:00
москва
мьянма
таиланд
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уникальная орхидея "Яйцо в гнезде" расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного ботсада. "Срочно в "Аптекарский огород". Уникальная орхидея "Яйцо в гнезде" расцвела в тропиках", - говорится в сообщении. Отмечается, что "яйцо в гнезде" или Венерин башмачок Пафиопедилюм хорошенький — настоящее чудо природы. Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает. "Увидеть его можно в Пальмовой оранжерее за стеклом - как будто в природной витрине", - добавляется в сообщении. "Почему это событие уникально? Орхидея родом из далеких тропиков Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. Ее листья - настоящее произведение искусства: темно-зеленые с серебристым мраморным узором, а внутри - яркие пурпурные пятна. Диаметр цветка - 8 сантиметров, и каждый из них - как маленькая вселенная", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250129/orkhideya-1996040909.html
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москва, мьянма, таиланд, общество
Москва, Мьянма, Таиланд, Общество
В Ботаническом саду МГУ расцвела уникальная орхидея

В Аптекарском огороде расцвела уникальная орхидея "Яйцо в гнезде"

© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramОрхидея "Яйцо в гнезде", расцветшая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
Орхидея Яйцо в гнезде, расцветшая в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Орхидея "Яйцо в гнезде", расцветшая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уникальная орхидея "Яйцо в гнезде" расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного ботсада.
"Срочно в "Аптекарский огород". Уникальная орхидея "Яйцо в гнезде" расцвела в тропиках", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что "яйцо в гнезде" или Венерин башмачок Пафиопедилюм хорошенький — настоящее чудо природы. Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает.
"Увидеть его можно в Пальмовой оранжерее за стеклом - как будто в природной витрине", - добавляется в сообщении.
"Почему это событие уникально? Орхидея родом из далеких тропиков Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. Ее листья - настоящее произведение искусства: темно-зеленые с серебристым мраморным узором, а внутри - яркие пурпурные пятна. Диаметр цветка - 8 сантиметров, и каждый из них - как маленькая вселенная", - подчеркивается в сообщении.
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