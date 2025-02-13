https://ria.ru/20250213/botanika-1999004210.html

В Ботаническом саду МГУ расцвела уникальная орхидея

В Ботаническом саду МГУ расцвела уникальная орхидея - РИА Новости, 13.02.2025

В Ботаническом саду МГУ расцвела уникальная орхидея

Уникальная орхидея "Яйцо в гнезде" расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного ботсада. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:29:00+03:00

2025-02-13T07:29:00+03:00

2025-02-13T12:38:00+03:00

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мьянма

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уникальная орхидея "Яйцо в гнезде" расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного ботсада. "Срочно в "Аптекарский огород". Уникальная орхидея "Яйцо в гнезде" расцвела в тропиках", - говорится в сообщении. Отмечается, что "яйцо в гнезде" или Венерин башмачок Пафиопедилюм хорошенький — настоящее чудо природы. Его нежные лепестки напоминают драгоценные камни, а форма цветка завораживает. "Увидеть его можно в Пальмовой оранжерее за стеклом - как будто в природной витрине", - добавляется в сообщении. "Почему это событие уникально? Орхидея родом из далеких тропиков Мьянмы, Таиланда, Малайзии и Южного Китая. Ее листья - настоящее произведение искусства: темно-зеленые с серебристым мраморным узором, а внутри - яркие пурпурные пятна. Диаметр цветка - 8 сантиметров, и каждый из них - как маленькая вселенная", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250129/orkhideya-1996040909.html

https://ria.ru/20241118/brugmansiya-1984395195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, мьянма, таиланд, общество