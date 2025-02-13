Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал удачи Богомазу на выборах - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 13.02.2025 (обновлено: 13:53 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999097310.html
Путин пожелал удачи Богомазу на выборах
Путин пожелал удачи Богомазу на выборах - РИА Новости, 13.02.2025
Путин пожелал удачи Богомазу на выборах
Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Брянской области Александру Богомазу, который намерен идти на выборы в сентябре. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:45:00+03:00
2025-02-13T13:53:00+03:00
политика
брянская область
александр богомаз
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735483005_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_496c1b4d9861fa072a1c72f8f13f33c3.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Брянской области Александру Богомазу, который намерен идти на выборы в сентябре.На встрече с президентом Богомаз отметил, что в этом году завершается срок его полномочий в должности губернатора."Многие задачи решены, но еще много задач, которые требуют решения. Понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу на ваше решение", - сказал Богомаз.В свою очередь Путин поддержал намерение главы региона."Александр Васильевич, у вас работа идет стабильно, ритмично, многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются. Желаю вам удачи", - сказал президент.
https://ria.ru/20250212/germaniya-1998891970.html
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735483005_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d4275c71b2b3f263b1790bc5b8080a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, брянская область, александр богомаз, владимир путин, россия
Политика, Брянская область, Александр Богомаз, Владимир Путин, Россия
Путин пожелал удачи Богомазу на выборах

Путин пожелал удачи брянскому губернатору Богомазу, намеренному идти на выборы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Брянской области Александру Богомазу, который намерен идти на выборы в сентябре.
На встрече с президентом Богомаз отметил, что в этом году завершается срок его полномочий в должности губернатора.
"Многие задачи решены, но еще много задач, которые требуют решения. Понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу на ваше решение", - сказал Богомаз.
В свою очередь Путин поддержал намерение главы региона.
"Александр Васильевич, у вас работа идет стабильно, ритмично, многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются. Желаю вам удачи", - сказал президент.
«Спасибо, очень рад». Гражданин Германии получил разрешение на временное проживание в Брянске - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Немец, не согласный с политикой Германии, переехал в Брянск
Вчера, 16:02
 
ПолитикаБрянская областьАлександр БогомазВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала