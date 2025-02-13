https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999097310.html
Путин пожелал удачи Богомазу на выборах
Путин пожелал удачи Богомазу на выборах - РИА Новости, 13.02.2025
Путин пожелал удачи Богомазу на выборах
Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Брянской области Александру Богомазу, который намерен идти на выборы в сентябре. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:45:00+03:00
2025-02-13T13:45:00+03:00
2025-02-13T13:53:00+03:00
политика
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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Брянской области Александру Богомазу, который намерен идти на выборы в сентябре.На встрече с президентом Богомаз отметил, что в этом году завершается срок его полномочий в должности губернатора."Многие задачи решены, но еще много задач, которые требуют решения. Понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу на ваше решение", - сказал Богомаз.В свою очередь Путин поддержал намерение главы региона."Александр Васильевич, у вас работа идет стабильно, ритмично, многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются. Желаю вам удачи", - сказал президент.
https://ria.ru/20250212/germaniya-1998891970.html
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политика, брянская область, александр богомаз, владимир путин, россия
Политика, Брянская область, Александр Богомаз, Владимир Путин, Россия
Путин пожелал удачи Богомазу на выборах
Путин пожелал удачи брянскому губернатору Богомазу, намеренному идти на выборы