https://ria.ru/20250213/bogomaz-1999097310.html

Путин пожелал удачи Богомазу на выборах

Путин пожелал удачи Богомазу на выборах - РИА Новости, 13.02.2025

Путин пожелал удачи Богомазу на выборах

Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Брянской области Александру Богомазу, который намерен идти на выборы в сентябре. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:45:00+03:00

2025-02-13T13:45:00+03:00

2025-02-13T13:53:00+03:00

политика

брянская область

александр богомаз

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи губернатору Брянской области Александру Богомазу, который намерен идти на выборы в сентябре.На встрече с президентом Богомаз отметил, что в этом году завершается срок его полномочий в должности губернатора."Многие задачи решены, но еще много задач, которые требуют решения. Понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу на ваше решение", - сказал Богомаз.В свою очередь Путин поддержал намерение главы региона."Александр Васильевич, у вас работа идет стабильно, ритмично, многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются. Желаю вам удачи", - сказал президент.

https://ria.ru/20250212/germaniya-1998891970.html

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политика, брянская область, александр богомаз, владимир путин, россия