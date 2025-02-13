https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1999167645.html
Прокурор не поверила доводам Блиновской
Прокурор не поверила доводам Блиновской - РИА Новости, 13.02.2025
Прокурор не поверила доводам Блиновской
Прокурор не поверила доводам блогера Елены Блиновской, что та занималась только творческой деятельностью, а подсчеты налогов делегировала другим, передает... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:53:00+03:00
2025-02-13T16:53:00+03:00
2025-02-13T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор не поверила доводам блогера Елены Блиновской, что та занималась только творческой деятельностью, а подсчеты налогов делегировала другим, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Действительно ли Блиновская была лишь феей и селебрити, работа которой заключалась лишь в написании марафонов? Мы уверены, что нет", - сказала гособвинитель. Прокурор напомнила, что Блиновская признала вину, но не умысел, ссылаясь на то, что делегировала финансовые вопросы людям, которым доверяла. "Она все знала и имела умысел", - подчеркнула прокурор. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html
https://ria.ru/20250204/blinovskaya-1997266216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, елена блиновская, алексей блиновский
Происшествия, Москва, Елена Блиновская, Алексей Блиновский
Прокурор не поверила доводам Блиновской
Прокурор не поверила, что Блиновская не занималась налогами
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор не поверила доводам блогера Елены Блиновской, что та занималась только творческой деятельностью, а подсчеты налогов делегировала другим, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы.
"Действительно ли Блиновская
была лишь феей и селебрити, работа которой заключалась лишь в написании марафонов? Мы уверены, что нет", - сказала гособвинитель.
Прокурор напомнила, что Блиновская признала вину, но не умысел, ссылаясь на то, что делегировала финансовые вопросы людям, которым доверяла.
"Она все знала и имела умысел", - подчеркнула прокурор.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.