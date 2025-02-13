https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1999167645.html

Прокурор не поверила доводам Блиновской

Прокурор не поверила доводам Блиновской - РИА Новости, 13.02.2025

Прокурор не поверила доводам Блиновской

Прокурор не поверила доводам блогера Елены Блиновской, что та занималась только творческой деятельностью, а подсчеты налогов делегировала другим, передает... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:53:00+03:00

2025-02-13T16:53:00+03:00

2025-02-13T17:09:00+03:00

происшествия

москва

елена блиновская

алексей блиновский

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Прокурор не поверила доводам блогера Елены Блиновской, что та занималась только творческой деятельностью, а подсчеты налогов делегировала другим, передает корреспондент РИА Новости из зала Савеловского суда Москвы. "Действительно ли Блиновская была лишь феей и селебрити, работа которой заключалась лишь в написании марафонов? Мы уверены, что нет", - сказала гособвинитель. Прокурор напомнила, что Блиновская признала вину, но не умысел, ссылаясь на то, что делегировала финансовые вопросы людям, которым доверяла. "Она все знала и имела умысел", - подчеркнула прокурор. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. В отношении Алексея Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.

https://ria.ru/20250213/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20241128/blinovskaya-1986244708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, елена блиновская, алексей блиновский