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Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов

Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов - РИА Новости, 13.02.2025

Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов

Уничтожение БПЛА над Калужской областью не нанесло разрушений, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:18:00+03:00

2025-02-13T09:18:00+03:00

2025-02-13T09:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

брянская область

владислав шапша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Уничтожение БПЛА над Калужской областью не нанесло разрушений, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 83 украинских беспилотника, причем почти половину из них - над Брянской областью. Три беспилотника были уничтожены над Калужской областью. Губернатор уточнил, что БПЛА уничтожены на территории Кировского района. "По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

брянская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, брянская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)