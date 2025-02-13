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Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов - РИА Новости, 13.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1999016343.html
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов - РИА Новости, 13.02.2025
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов
Уничтожение БПЛА над Калужской областью не нанесло разрушений, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:18:00+03:00
2025-02-13T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
брянская область
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Уничтожение БПЛА над Калужской областью не нанесло разрушений, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 83 украинских беспилотника, причем почти половину из них - над Брянской областью. Три беспилотника были уничтожены над Калужской областью. Губернатор уточнил, что БПЛА уничтожены на территории Кировского района. "По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
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происшествия, калужская область, брянская область, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Брянская область, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Калужский губернатор рассказал о последствиях атаки украинских дронов

Шапша: при уничтожении трех БПЛА ВСУ в Кировском районе никто не пострадал

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Уничтожение БПЛА над Калужской областью не нанесло разрушений, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 83 украинских беспилотника, причем почти половину из них - над Брянской областью. Три беспилотника были уничтожены над Калужской областью.
Губернатор уточнил, что БПЛА уничтожены на территории Кировского района.
"По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьБрянская областьВладислав ШапшаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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