https://ria.ru/20250213/bermudes-1999004834.html

Будущее Газы может стать будущим всего развивающегося мира, заявил Бермудес

Будущее Газы может стать будущим всего развивающегося мира, заявил Бермудес - РИА Новости, 13.02.2025

Будущее Газы может стать будущим всего развивающегося мира, заявил Бермудес

Будущее Газы, которой по решению США угрожают экспроприация, оккупация и этнические чистки, может стать будущим всего развивающегося мира, заявил президент Кубы РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T07:46:00+03:00

2025-02-13T07:46:00+03:00

2025-02-13T07:46:00+03:00

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ПАНАМА, 13 фев - РИА Новости. Будущее Газы, которой по решению США угрожают экспроприация, оккупация и этнические чистки, может стать будущим всего развивающегося мира, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. "Будущее Газы может стать будущим всего развивающегося мира, если остатки совести и многосторонности не отреагируют на новый империалистическо-сионистский проект лишения собственности, оккупации и этнической чистки, который бесстыдно провозглашается из столицы империи", - написал Диас-Канель в своем блоге в Х. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

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https://ria.ru/20250205/tramp-1997442378.html

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Дарья Буймова

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