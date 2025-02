https://ria.ru/20250213/berlinale-1998655295.html

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале)

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) - РИА Новости, 13.02.2025

Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале)

Берлинский международный кинофестиваль (Internationale Filmfestspiele Berlin, Берлинале) – один из крупнейших кинофорумов мира, который ежегодно привлекает...

Берлинский международный кинофестиваль (Internationale Filmfestspiele Berlin, Берлинале) – один из крупнейших кинофорумов мира, который ежегодно привлекает десятки тысяч посетителей со всего мира. Ежегодно кинофорум и его мероприятия посещают около 20 тысяч профессионалов из более чем 130 стран, в том числе более четырех тысяч журналистов. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями Берлинале считается самым крупным и престижным в мире кино. Берлинский кинофестиваль был создан после окончания Второй мировой войны оккупационными властями США, Великобритании и Франции, под управлением которых находился Западный Берлин. Идея принадлежала сотруднику американской военной администрации по вопросам кинематографа Оскару Мартею.Решение о проведении кинофестиваля было принято 9 октября 1950 года на заседании специального комитета, созванного по инициативе Мартея. Помимо Мартея и его британского коллеги Джорджа Тернера, в состав комитета вошли два представителя администрации сената Берлина, четыре представителя немецкой киноиндустрии и журналист. На этом собрании были согласованы даты первого фестиваля и название – "Берлинский международный кинофестиваль". Кинорежиссер Альфред Бауэр был назначен директором фестиваля.Первый фестиваль прошел с 6 по 17 июня 1951 года, а церемония награждения – 18 июня. В первый год существования кинофестиваля премии вручало немецкое жюри, в 1952-1955 годах победителей определяло зрительское голосование. В 1956 году брюссельская Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров присвоила Берлинале класс "А", что поставило фестиваль в один ряд со смотрами в Каннах и Венеции. С этого момента фестиваль получил право выбирать международное жюри для присуждения наград.До 1978 года фестиваль проводился в июне-июле, затем сроки были передвинуты на февраль. Ежегодно на Берлинале представлено около 200 фильмов всех жанров, продолжительности и форматов, Официальная программа кинофестиваля включает основной конкурс (Competition) – это центральный элемент киносмотра. Он появился в 1951 году вместе с самим Берлинале. В официальную программу киносмотра также входят Berlinale Special – программа специальных показов для особо ожидаемых зрительских премьер; конкурс дебютных полнометражных игровых фильмов "Перспективы" (Perspectives); конкурс независимого кино "Панорама" (Panorama); конкурс "Поколение" (Generation), включающий Generation Kplus и Generation 14plus — две конкурсные программы о передовом кино для молодежной аудитории; конкурс короткометражных фильмов (Berlinale Shorts); конкурс "Форум" (Forum and Forum Expanded,) о смысле эстетики, организованный Институтом кино- и видеоискусства; конкурс Retrospective and Berlinale Classics (показы отреставрированных фильмов).Также в программе фестиваля – специальная презентация Berlinale Goes Kiez, представляющая фестивальные ленты в артхаусных кинотеатрах Берлина.Берлинале является аккредитованным фестивалем Международной федерации кинопродюсеров FIAPF и следует ее рекомендациям.В конкурсной программе фестиваля участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, созданные в течение 12 месяцев до начала фестиваля и не участвовавшие ранее в других киносмотрах. Предпочтение отдается мировым премьерам. Для полнометражных фильмов – минимальная продолжительность 60 минут.Все киноленты должны быть представлены в оригинальной версии с английскими субтитрами. Главной наградой фестиваля является "Золотой медведь" (медведь – геральдический символ Берлина). "Золотым медведем" награждается лучший фильм основного конкурса (вручается продюсеру). "Серебряного медведя" получают победители в номинациях "главный приз жюри", "приз жюри", "лучший режиссер", "лучшая главная роль", "лучшая роль второго плана", "лучший сценарий", а также "выдающийся художественный вклад" (в категориях "камера", "монтаж", "музыкальное сопровождение", "костюмы или декорации"). У фестиваля есть две почетные премии, которые присуждаются за достижения в области кинематографа – почетный "Золотой медведь" (Honorary Golden Bear, 1977) и приз "Камера Берлинале" (Berlinale Camera Award, 1986).На Берлинале также вручаются приз зрительских симпатий "Панорама" (1999), награды за развитие, а также награды независимого жюри – приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), приз Гильдии немецкого артхаус-кинематографа (C.I.C.A.E.), кинопремия "PeaceFilm Prize" и другие.С 1987 по 2019 годы на Берлинале вручалась премия "Серебряный медведь Альфреда Бауэра" "за художественный фильм, открывающий новые перспективы". https://. В 2020 году ее отменили в связи с открывшимися фактами о прошлой связи Бауэра с нацистами.В 2006 году впервые был вручен приз за лучший фильм-дебют.В 2020 году вместо наград за лучшую мужскую и женскую роли на Берлинале было решено присуждать "Серебряного медведя за лучшую главную роль" и "Серебряного медведя за лучшую второстепенную роль" на гендерно-нейтральной основе.Новой номинацией также стал "Приз жюри "Серебряный медведь". В том же году впервые вручались три награды в рамках новой секции "Столкновения" "за смелые работы независимых режиссеров и разнообразные повествовательные и документальные формы". С апреля 2024 года должность директора Берлинского международного кинофестиваля занимает Триша Таттл (США). В разные годы "Золотых медведей" были удостоены фильмы таких всемирно известных режиссеров, как Ингмар Бергман, Чжан Имоу, Ан Ли, Сидни Люмет, Паоло Пазолини, Райнер Вернер Фассбиндер, Милош Форман и др.Российское кино до 1974 года на Берлинском фестивале представлено не было. Среди российских кинематографистов, получавших награды Берлинале, – Сергей Соловьев ("Сто дней после детства", приз за лучшую режиссуру), Лариса Шепитько ("Восхождение", "Золотой медведь"), Глеб Панфилов ("Тема", "Золотой медведь"), Александр Сокуров (премия за творческий вклад в утверждение идеалов гуманизма), Анатолий Солоницын ("Двадцать шесть дней из жизни Достоевского", "лучший актер"), Инна Чурикова ("Военно-полевой роман", "лучшая актриса"), Евгения Глушенко ("Влюблен по собственному желанию", "лучшая актриса") и другие. В 2010 году тремя призами "Серебряный медведь" был отмечен российский фильм "Как я провел этим летом" режиссера Алексея Попогребского. Награды получили актеры Григорий Добрыгин и Сергей Пускепалис, а также оператор Павел Костомаров, которому присудили приз "за выдающийся художественный вклад". В 2015 году за выдающийся вклад в киноискусство "Серебряными медведями" были отмечены операторы фильма Алексея Германа-младшего "Под электрическими облаками" Евгений Привин и Сергей Михальчук. В 2018 году аналогичный приз получил художник по костюмам Елена Окопная, работавшая над фильмом "Довлатов" Германа-младшего. В 2024 году кинофестиваль проходил с 15 по 25 февраля.Международное жюри возглавила кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго."Золотой Медведь" за лучший фильм достался документальной ленте "Дагомея" Мати Диоп (Франция-Сенегал).Гран-при жюри получил фильм Хона Сан Су (Южная Корея) "Нужды путешественника". Приз жюри "Серебряный медведь" достался фантастической картине "Империя" Бруно Дюмона (Франция)."Серебряного медведя" за лучшую режиссуру вручили доминиканцу Нельсону Карлосу Де Лос Сантосу Ариасу за картину "Пепе"."Серебряного медведя" за лучшую главную роль получил Себастиан Стэн (США), снявшийся в "Другом человеке" Аарона Шимберга, а Эмили Уотсон (Великобритания) – за лучшую роль второго плана в "Таких мелочах" Тима Милантса.Маттиас Гласнер (ФРГ) был удостоен "Серебряного медведя" за лучший сценарий к фильму "Умирание".Награду за выдающийся художественный вклад жюри отдало Мартину Гшлахту (Австрия), оператору картины "Дьявольская баня" Вероники Франц и Северина Фиалы.Почетного "Золотого Медведя" за вклад в кинематограф вручили режиссеру Мартину Скорсезе (США). В 2025 году 75-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет 13-23 февраля.Возглавит международное жюри кинорежиссер, сценарист и продюсер Тодд Хейнс (США).В основную конкурсную программу фестиваля вошли 19 картин. Фильмом открытия станет драма "Свет" Тома Тыквера (ФРГ). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

