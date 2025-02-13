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В Белоруссии отвергли обвинения Запада в подготовке к агрессии - РИА Новости, 13.02.2025
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16:41 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/belorussiya-1999162222.html
В Белоруссии отвергли обвинения Запада в подготовке к агрессии
В Белоруссии отвергли обвинения Запада в подготовке к агрессии - РИА Новости, 13.02.2025
В Белоруссии отвергли обвинения Запада в подготовке к агрессии
Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович отверг упреки Запада в том, что Минск представляет угрозу и якобы готовится к какой-то агрессии. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:41:00+03:00
2025-02-13T16:41:00+03:00
белоруссия
минск
минская область
александр вольфович
виктор хренин
в мире
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович отверг упреки Запада в том, что Минск представляет угрозу и якобы готовится к какой-то агрессии. В начале февраля минобороны Белоруссии сообщило, что в армии начинается проверка боевой готовности. Министр обороны республики Виктор Хренин отметил, что проверка боеготовности – плановая, так как обстановка обязывает держать руку на пульсе и держать порох сухим, быть готовыми при необходимости обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности. "Сейчас в вооруженных силах самое интенсивное время проведения занятий по боевой подготовке. На фоне этого проходят плановые мероприятия по отмобилизованию ряда соединений и воинских частей вооруженных сил", - приводит слова Вольфовича Telegram-канал минобороны. Госсекретарь подчеркнул, что эти мероприятия носят плановый характер и нацелены на восстановление навыков, прежде всего, военных. "Упреки коллективного Запада, упреки наших оппонентов, что мы представляем угрозу,— это абсолютно необоснованные вещи", - заявил Вольфович. По данным пресс-службы минобороны, в рамках продолжающейся в армии проверки боевой готовности Вольфович посетил задействованные в проверке подразделения в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре в Минской области. Госсекретарь осмотрел места проведения занятий на военном полигоне, где пообщался с военнообязанными и инструкторами. "В последнее время руководство коллективного Запада упрекает нас в том, что мы готовимся к какой-то агрессии, представляем угрозу с Востока", - отметил госсекретарь. Однако, по его словам, "все мероприятия, которые проходят сегодня на территории Республики Беларусь, связанные с боевой подготовкой, с проверкой вопросов боевой и мобилизационной готовности, нацелены, прежде всего, на восстановление навыков и подготовку военно-обученного резерва, проверку той техники, которая стоит на хранении". "Мы будем на плановой основе готовить военно-обученный резерв из граждан нашей страны, которые придут в нужный момент и встанут на защиту нашего суверенитета и территориальной целостности. По такому принципу строится сегодня подготовка всей военной организации государства", - сказал Вольфович. Он добавил, что удовлетворен качеством проведения занятий. "Изучается опыт специальной военной операции в Украине. В ходе занятий упор сделан на применение беспилотной авиации и защиту от беспилотной авиации. Уделено внимание вопросам тактической медицины. Уверен, что такие мероприятия будут способствовать защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Все это направлено, прежде всего, на вопросы стратегического сдерживания и недопущения развязывания агрессии по отношению к нашей стране", - сказал он.
https://ria.ru/20241122/belorussiya-1985264769.html
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белоруссия, минск, минская область, александр вольфович, виктор хренин, в мире
Белоруссия, Минск, Минская область, Александр Вольфович, Виктор Хренин, В мире
В Белоруссии отвергли обвинения Запада в подготовке к агрессии

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Вольфович: Минск не представляет угрозу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович отверг упреки Запада в том, что Минск представляет угрозу и якобы готовится к какой-то агрессии.
В начале февраля минобороны Белоруссии сообщило, что в армии начинается проверка боевой готовности. Министр обороны республики Виктор Хренин отметил, что проверка боеготовности – плановая, так как обстановка обязывает держать руку на пульсе и держать порох сухим, быть готовыми при необходимости обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности.
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"Сейчас в вооруженных силах самое интенсивное время проведения занятий по боевой подготовке. На фоне этого проходят плановые мероприятия по отмобилизованию ряда соединений и воинских частей вооруженных сил", - приводит слова Вольфовича Telegram-канал минобороны.
«
Госсекретарь подчеркнул, что эти мероприятия носят плановый характер и нацелены на восстановление навыков, прежде всего, военных. "Упреки коллективного Запада, упреки наших оппонентов, что мы представляем угрозу,— это абсолютно необоснованные вещи", - заявил Вольфович.
По данным пресс-службы минобороны, в рамках продолжающейся в армии проверки боевой готовности Вольфович посетил задействованные в проверке подразделения в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре в Минской области. Госсекретарь осмотрел места проведения занятий на военном полигоне, где пообщался с военнообязанными и инструкторами.
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"В последнее время руководство коллективного Запада упрекает нас в том, что мы готовимся к какой-то агрессии, представляем угрозу с Востока", - отметил госсекретарь.
«
Однако, по его словам, "все мероприятия, которые проходят сегодня на территории Республики Беларусь, связанные с боевой подготовкой, с проверкой вопросов боевой и мобилизационной готовности, нацелены, прежде всего, на восстановление навыков и подготовку военно-обученного резерва, проверку той техники, которая стоит на хранении". "Мы будем на плановой основе готовить военно-обученный резерв из граждан нашей страны, которые придут в нужный момент и встанут на защиту нашего суверенитета и территориальной целостности. По такому принципу строится сегодня подготовка всей военной организации государства", - сказал Вольфович.
«
Он добавил, что удовлетворен качеством проведения занятий. "Изучается опыт специальной военной операции в Украине. В ходе занятий упор сделан на применение беспилотной авиации и защиту от беспилотной авиации. Уделено внимание вопросам тактической медицины. Уверен, что такие мероприятия будут способствовать защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Все это направлено, прежде всего, на вопросы стратегического сдерживания и недопущения развязывания агрессии по отношению к нашей стране", - сказал он.
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