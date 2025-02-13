В Бельгии посчитали условия Хегсета по Украине частичной победой Путина
Глава МО Бельгии Франкен назвал условия по Украине частичной победой Путина
© AP Photo / Ben CurtisПит Хегсет
© AP Photo / Ben Curtis
Пит Хегсет. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Новый глава минобороны Бельгии Тео Франкен считает условия достижения мира на Украины, выдвинутые министром обороны США Питом Хегсетом, "частичной победой Путина".
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28 декабря 2024, 06:42
Ранее Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. Более того, он предупредил, что иностранные войска не могут быть отправлены на Украину под эгидой НАТО и не могут пользоваться статьей 5 Устава альянса, предусматривающей коллективную оборону.
Он также не исключил участие Бельгии в миротворческих силах, которые могут быть отправлены в будущем на Украину.
Ранее новый премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в своем первом выступлении в парламенте пообещал продолжить поддержку Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.