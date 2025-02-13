https://ria.ru/20250213/belgija-1999055710.html

В Бельгии посчитали условия Хегсета по Украине частичной победой Путина

В Бельгии посчитали условия Хегсета по Украине частичной победой Путина - РИА Новости, 13.02.2025

В Бельгии посчитали условия Хегсета по Украине частичной победой Путина

Новый глава минобороны Бельгии Тео Франкен считает условия достижения мира на Украины, выдвинутые министром обороны США Питом Хегсетом, "частичной победой... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T11:36:00+03:00

2025-02-13T11:36:00+03:00

2025-02-13T11:39:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Новый глава минобороны Бельгии Тео Франкен считает условия достижения мира на Украины, выдвинутые министром обороны США Питом Хегсетом, "частичной победой Путина". "Это частичная победа (президента РФ Владимира - ред.) Путина… Этот день не является удачным ни для НАТО, ни для Запада", - приводит слова министра издание Soir. Ранее Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи Украине заявил, что США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. Он также добавил, что Европа должна взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи Украине, а США не будут отправлять туда войска. Более того, он предупредил, что иностранные войска не могут быть отправлены на Украину под эгидой НАТО и не могут пользоваться статьей 5 Устава альянса, предусматривающей коллективную оборону. Он также не исключил участие Бельгии в миротворческих силах, которые могут быть отправлены в будущем на Украину. Ранее новый премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в своем первом выступлении в парламенте пообещал продолжить поддержку Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241228/nato-1991788796.html

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