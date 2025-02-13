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Баженов рассказал, как новый цирк в Москве улучшит условия животным - РИА Новости, 13.02.2025
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16:13 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/bazhenov-1999153983.html
Баженов рассказал, как новый цирк в Москве улучшит условия животным
Баженов рассказал, как новый цирк в Москве улучшит условия животным - РИА Новости, 13.02.2025
Баженов рассказал, как новый цирк в Москве улучшит условия животным
Телеведущий популярных программ о природе и животных, депутат Государственной Думы РФ, общественный деятель Тимофей Баженов рассказал РИА Новости, как новый... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:13:00+03:00
2025-02-13T16:13:00+03:00
москва
тимофей баженов
общество
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телеведущий популярных программ о природе и животных, депутат Государственной Думы РФ, общественный деятель Тимофей Баженов рассказал РИА Новости, как новый цирк в Москве поможет улучшить условия для животных. Ранее в среду на "Активном гражданине" стартовало голосование о будущем цирка на проспекте Вернадского в Москве. "За границами нашего государства очень мало дрессировщиков относится к своим подопечным так нежно и гуманно, как это происходит у нас в Большом Московском цирке. У животных в цирке Запашных прекрасная кормежка, хорошее ветеринарное обслуживание, ну и, конечно, ответственность людей. Люди в Московском цирке прекрасно знают правило, что мы в ответе за тех, кого приручили, однако нет предела совершенству, и если уж речь заходит о том, чтобы строить новый цирк, который позволит построить новые помещения для животных, то нужно подойти к этому со всей ответственностью", - рассказал Баженов. Он отметил, что нужно увеличить площадь вольеров, сделать отдельную ветеринарную клинику, чтобы у руководства цирка была возможность нанять на постоянную работу не только ветеринарных врачей, терапевтов, но и узких специалистов, чтобы у животных обслуживание было именно таким, о каком мечтают их дрессировщики и попечители. "Животные не могут постоять за себя, не могут высказать свои пожелания, но человек потому и венец творения, что он предсказывает желание тех, кому Господь не дал голоса, тех, за кого человек отвечает и, конечно, если бы спросили животных, то они сказали бы, что площадь их квартир нужно было бы увеличить, условия содержания должны стать еще лучше, ветеринарное обслуживание и прочие услуги, которые, безусловно, требуются животным, так же как и людям, должны оказываться им в полной мере, поэтому я двумя руками голосую за улучшение условий содержания животных в цирке, за более просторные и современные помещения", - добавил Баженов. Он подчеркнул, что животные - это полноценные партнеры цирковых артистов. И если человек делает свою работу, в том числе и за зарплату, то животные делают свою работу исключительно из любви к дрессировщикам, из любви к зрителям. "Давайте за эту любовь заплатим тем, чем мы можем - улучшением условий содержания, любовью и аплодисментами", - добавил Баженов.
https://ria.ru/20250111/moskva-1993252772.html
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москва, тимофей баженов, общество
Москва, Тимофей Баженов, Общество
Баженов рассказал, как новый цирк в Москве улучшит условия животным

Баженов: в новом цирке в Москве нужно увеличить вольеры и сделать ветклинику

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТимофей Баженов
Тимофей Баженов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тимофей Баженов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телеведущий популярных программ о природе и животных, депутат Государственной Думы РФ, общественный деятель Тимофей Баженов рассказал РИА Новости, как новый цирк в Москве поможет улучшить условия для животных.
Ранее в среду на "Активном гражданине" стартовало голосование о будущем цирка на проспекте Вернадского в Москве.
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"За границами нашего государства очень мало дрессировщиков относится к своим подопечным так нежно и гуманно, как это происходит у нас в Большом Московском цирке. У животных в цирке Запашных прекрасная кормежка, хорошее ветеринарное обслуживание, ну и, конечно, ответственность людей. Люди в Московском цирке прекрасно знают правило, что мы в ответе за тех, кого приручили, однако нет предела совершенству, и если уж речь заходит о том, чтобы строить новый цирк, который позволит построить новые помещения для животных, то нужно подойти к этому со всей ответственностью", - рассказал Баженов.
Он отметил, что нужно увеличить площадь вольеров, сделать отдельную ветеринарную клинику, чтобы у руководства цирка была возможность нанять на постоянную работу не только ветеринарных врачей, терапевтов, но и узких специалистов, чтобы у животных обслуживание было именно таким, о каком мечтают их дрессировщики и попечители.
"Животные не могут постоять за себя, не могут высказать свои пожелания, но человек потому и венец творения, что он предсказывает желание тех, кому Господь не дал голоса, тех, за кого человек отвечает и, конечно, если бы спросили животных, то они сказали бы, что площадь их квартир нужно было бы увеличить, условия содержания должны стать еще лучше, ветеринарное обслуживание и прочие услуги, которые, безусловно, требуются животным, так же как и людям, должны оказываться им в полной мере, поэтому я двумя руками голосую за улучшение условий содержания животных в цирке, за более просторные и современные помещения", - добавил Баженов.
Он подчеркнул, что животные - это полноценные партнеры цирковых артистов. И если человек делает свою работу, в том числе и за зарплату, то животные делают свою работу исключительно из любви к дрессировщикам, из любви к зрителям.
"Давайте за эту любовь заплатим тем, чем мы можем - улучшением условий содержания, любовью и аплодисментами", - добавил Баженов.
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