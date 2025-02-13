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"Ростелеком" оценил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море - РИА Новости, 13.02.2025
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21:34 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/baltika-1999241361.html
"Ростелеком" оценил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море
"Ростелеком" оценил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море - РИА Новости, 13.02.2025
"Ростелеком" оценил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море
Ущерб от повреждения кабеля "Ростелекома" в Балтийском море составил несколько десятков миллионов рублей, рассказал журналистам президент компании Михаил... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T21:34:00+03:00
2025-02-13T21:34:00+03:00
балтийское море
михаил осеевский
ростелеком
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ущерб от повреждения кабеля "Ростелекома" в Балтийском море составил несколько десятков миллионов рублей, рассказал журналистам президент компании Михаил Осеевский на площадке Недели российского бизнеса. "Это несколько десятков миллионов рублей. Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров. Это вызывает много вопросов и необычная ситуация", - сказал Осеевский. Ранее в феврале "Ростелеком" сообщил о повреждении подводного кабеля в Балтийском море. Ремонтные работы завершились в четверг. Как уточнили в компании, повреждение линии связи произошло из-за внешнего воздействия предположительно якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания.
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балтийское море, михаил осеевский, ростелеком
Балтийское море, Михаил Осеевский, Ростелеком
"Ростелеком" оценил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море

Ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море составил десятки миллионов рублей

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Ростелеком"
Логотип компании Ростелеком - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ущерб от повреждения кабеля "Ростелекома" в Балтийском море составил несколько десятков миллионов рублей, рассказал журналистам президент компании Михаил Осеевский на площадке Недели российского бизнеса.
«
"Это несколько десятков миллионов рублей. Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров. Это вызывает много вопросов и необычная ситуация", - сказал Осеевский.
Ранее в феврале "Ростелеком" сообщил о повреждении подводного кабеля в Балтийском море. Ремонтные работы завершились в четверг. Как уточнили в компании, повреждение линии связи произошло из-за внешнего воздействия предположительно якорем иностранного судна в результате нарушений правил мореплавания.
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