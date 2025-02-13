Рейтинг@Mail.ru
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 13.02.2025 (обновлено: 10:48 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/avtobus-1999024845.html
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 13.02.2025
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
Автобус столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz на автодороге в Челябинской области, погибли два человека, также после ДТП госпитализированы двое детей, сообщила... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T09:53:00+03:00
2025-02-13T10:48:00+03:00
происшествия
челябинская область
гибдд мвд рф
группа газ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638866_0:47:3557:2047_1920x0_80_0_0_d1fd4c8e60ecaaf4efe4436f9c9e94ad.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Автобус столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz на автодороге в Челябинской области, погибли два человека, также после ДТП госпитализированы двое детей, сообщила пресс-служба региональной ГАИ. По данным ГАИ, ДТП произошло 12 февраля в 19.30 (17.30 мск) в Агаповском районе на 299-м километре автодороги "Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск". "Водитель, мужчина 1960 года рождения, управляя рейсовым автобусом ГАЗ, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на участке дороги, где выезд запрещён, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Daewoo Matiz под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП водитель Daewoo Matiz и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Кроме того, пассажиры автомобиля Daewoo Matiz: девочка 10 лет и мальчик 2 лет получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, уточняется в сообщении. Госавтоинспекция устанавливают все обстоятельства ДТП, поясняется в сообщении.По данным ГУМВД России по региону, после ДТП следователями районного отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). "В настоящее время расследование обстоятельств и причин ДТП продолжается. Следствием ОМВД России по Агаповскому району назначен ряд судебно-медицинских и автотехнических экспертиз", - отмечает полиция.
https://ria.ru/20250207/dtp-1997886271.html
https://ria.ru/20250118/dtp-1994344868.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992638866_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_988cdbe59f90cf824e56c12c24f672a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, гибдд мвд рф, группа газ
Происшествия, Челябинская область, ГИБДД МВД РФ, Группа ГАЗ
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие

На Урале автобус столкнулся с иномаркой, двое погибли, пострадали двое детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Автобус столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz на автодороге в Челябинской области, погибли два человека, также после ДТП госпитализированы двое детей, сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
По данным ГАИ, ДТП произошло 12 февраля в 19.30 (17.30 мск) в Агаповском районе на 299-м километре автодороги "Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск".
На месте ДТП со скорой помощью и иномаркой в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Белгороде два фельдшера погибли в ДТП со скорой помощью и иномаркой
7 февраля, 09:19
"Водитель, мужчина 1960 года рождения, управляя рейсовым автобусом ГАЗ, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на участке дороги, где выезд запрещён, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Daewoo Matiz под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП водитель Daewoo Matiz и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Кроме того, пассажиры автомобиля Daewoo Matiz: девочка 10 лет и мальчик 2 лет получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, уточняется в сообщении.
Госавтоинспекция устанавливают все обстоятельства ДТП, поясняется в сообщении.
По данным ГУМВД России по региону, после ДТП следователями районного отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). "В настоящее время расследование обстоятельств и причин ДТП продолжается. Следствием ОМВД России по Агаповскому району назначен ряд судебно-медицинских и автотехнических экспертиз", - отмечает полиция.
На месте ДТП с участием автобуса в Челябинской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Челябинской области автобус попал в ДТП, есть погибшие
18 января, 10:31
 
ПроисшествияЧелябинская областьГИБДД МВД РФГруппа ГАЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала