На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие
На Урале автобус столкнулся с иномаркой, двое погибли, пострадали двое детей
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Автобус столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz на автодороге в Челябинской области, погибли два человека, также после ДТП госпитализированы двое детей, сообщила пресс-служба региональной ГАИ.
По данным ГАИ, ДТП произошло 12 февраля в 19.30 (17.30 мск) в Агаповском районе на 299-м километре автодороги "Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск".
"Водитель, мужчина 1960 года рождения, управляя рейсовым автобусом ГАЗ, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на участке дороги, где выезд запрещён, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Daewoo Matiz под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП водитель Daewoo Matiz и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Кроме того, пассажиры автомобиля Daewoo Matiz: девочка 10 лет и мальчик 2 лет получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, уточняется в сообщении.
Госавтоинспекция устанавливают все обстоятельства ДТП, поясняется в сообщении.
По данным ГУМВД России по региону, после ДТП следователями районного отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). "В настоящее время расследование обстоятельств и причин ДТП продолжается. Следствием ОМВД России по Агаповскому району назначен ряд судебно-медицинских и автотехнических экспертиз", - отмечает полиция.
В Челябинской области автобус попал в ДТП, есть погибшие
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