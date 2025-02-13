https://ria.ru/20250213/avtobus-1999024845.html

На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие

На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие - РИА Новости, 13.02.2025

На Урале автобус столкнулся с иномаркой, есть погибшие

Автобус столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz на автодороге в Челябинской области, погибли два человека, также после ДТП госпитализированы двое детей, сообщила... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T09:53:00+03:00

2025-02-13T09:53:00+03:00

2025-02-13T10:48:00+03:00

происшествия

челябинская область

гибдд мвд рф

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 фев – РИА Новости. Автобус столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz на автодороге в Челябинской области, погибли два человека, также после ДТП госпитализированы двое детей, сообщила пресс-служба региональной ГАИ. По данным ГАИ, ДТП произошло 12 февраля в 19.30 (17.30 мск) в Агаповском районе на 299-м километре автодороги "Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск". "Водитель, мужчина 1960 года рождения, управляя рейсовым автобусом ГАЗ, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на участке дороги, где выезд запрещён, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Daewoo Matiz под управлением мужчины 1988 года рождения. В результате ДТП водитель Daewoo Matiz и его пассажир, женщина 1992 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Кроме того, пассажиры автомобиля Daewoo Matiz: девочка 10 лет и мальчик 2 лет получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, уточняется в сообщении. Госавтоинспекция устанавливают все обстоятельства ДТП, поясняется в сообщении.По данным ГУМВД России по региону, после ДТП следователями районного отдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). "В настоящее время расследование обстоятельств и причин ДТП продолжается. Следствием ОМВД России по Агаповскому району назначен ряд судебно-медицинских и автотехнических экспертиз", - отмечает полиция.

https://ria.ru/20250207/dtp-1997886271.html

https://ria.ru/20250118/dtp-1994344868.html

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происшествия, челябинская область, гибдд мвд рф, группа газ