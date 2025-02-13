https://ria.ru/20250213/ataka-1999086502.html
В Новгородской области предотвратили атаку на станцию "Транснефть Балтика"
В Новгородской области предотвратили атаку на станцию "Транснефть Балтика" - РИА Новости, 13.02.2025
В Новгородской области предотвратили атаку на станцию "Транснефть Балтика"
Атака БПЛА, целью которой была производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика", предотвращена в Новгородской области, повреждений и пострадавших нет, РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:15:00+03:00
2025-02-13T13:15:00+03:00
2025-02-13T13:52:00+03:00
новгородская область
безопасность
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_6601a05bf5d01476f689e364fa82ece6.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Атака БПЛА, целью которой была производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика", предотвращена в Новгородской области, повреждений и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства региона."Сегодня утром на территории Хвойнинского округа предотвращена террористическая атака, целью которой была линейная производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика". Два БПЛА были нейтрализованы в непосредственной близости от станции", - говорится в сообщении.Уточняется, что повреждений нефтетранспортного узла и иных инфраструктурных объектов не допущено. Пострадавших в результате атаки нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112533_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_4677ae01718c0a755b021330d6f0d169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Новгородская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Новгородской области предотвратили атаку на станцию "Транснефть Балтика"
В Новгородской области сбили два беспилотника около станции "Транснефть Балтика"