https://ria.ru/20250213/ataka-1999086502.html

В Новгородской области предотвратили атаку на станцию "Транснефть Балтика"

В Новгородской области предотвратили атаку на станцию "Транснефть Балтика" - РИА Новости, 13.02.2025

В Новгородской области предотвратили атаку на станцию "Транснефть Балтика"

Атака БПЛА, целью которой была производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика", предотвращена в Новгородской области, повреждений и пострадавших нет, РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:15:00+03:00

2025-02-13T13:15:00+03:00

2025-02-13T13:52:00+03:00

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 фев - РИА Новости. Атака БПЛА, целью которой была производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика", предотвращена в Новгородской области, повреждений и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства региона."Сегодня утром на территории Хвойнинского округа предотвращена террористическая атака, целью которой была линейная производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика". Два БПЛА были нейтрализованы в непосредственной близости от станции", - говорится в сообщении.Уточняется, что повреждений нефтетранспортного узла и иных инфраструктурных объектов не допущено. Пострадавших в результате атаки нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новгородская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф