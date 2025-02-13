https://ria.ru/20250213/artamonov-1999113925.html

Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере

Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере - РИА Новости, 13.02.2025

Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере

Власти Липецкой области намерены увеличить производительность труда не только на предприятиях промышленности, но и социальной сферы, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:31:00+03:00

2025-02-13T14:31:00+03:00

2025-02-13T14:31:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области намерены увеличить производительность труда не только на предприятиях промышленности, но и социальной сферы, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Ранее губернатор отмечал, что в Липецкой области бережливые технологии на производстве применяют более 100 предприятий. Это позволило им повысить эффективность труда в среднем на 70% и получить суммарный экономический эффект свыше 460 миллионов рублей. Губернатор отметил, что в ближайшие пять лет в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" власти Липецкой области намерены увеличить производительность труда не только на предприятиях промышленности, но и социальной сферы. Как это будет работать, губернатор пояснил на примере диспансеризации в местном здравоохранении. "Что мешает липчанам проходить диспансеризацию? Скептическое отношение к скорости медобслуживания. Очереди, долгое хождение по кабинетам – с этим сталкивались многие. Работаем над этим. Анализируем маршруты внутри учреждений, корректируем графики врачей, чтобы человек тратил минимум времени на прохождение диспансеризации. При этом не в ущерб тем, кому нужна медицинская помощь", – прокомментировал Артамонов. По сообщению пресс-службы региона, в рамках подготовки к новому нацпроекту обучение прошли 3,5 тысячи сотрудников социальной сферы региона, внедрено 400 проектов по оптимизации процессов. По предварительным результатам, потенциальный экономический эффект составил 500 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250212/gubernator-1998918954.html

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липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов