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Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере - РИА Новости, 13.02.2025
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Липецкая область
 
14:31 13.02.2025
https://ria.ru/20250213/artamonov-1999113925.html
Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере
Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере - РИА Новости, 13.02.2025
Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере
Власти Липецкой области намерены увеличить производительность труда не только на предприятиях промышленности, но и социальной сферы, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:31:00+03:00
2025-02-13T14:31:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области намерены увеличить производительность труда не только на предприятиях промышленности, но и социальной сферы, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Ранее губернатор отмечал, что в Липецкой области бережливые технологии на производстве применяют более 100 предприятий. Это позволило им повысить эффективность труда в среднем на 70% и получить суммарный экономический эффект свыше 460 миллионов рублей. Губернатор отметил, что в ближайшие пять лет в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" власти Липецкой области намерены увеличить производительность труда не только на предприятиях промышленности, но и социальной сферы. Как это будет работать, губернатор пояснил на примере диспансеризации в местном здравоохранении. "Что мешает липчанам проходить диспансеризацию? Скептическое отношение к скорости медобслуживания. Очереди, долгое хождение по кабинетам – с этим сталкивались многие. Работаем над этим. Анализируем маршруты внутри учреждений, корректируем графики врачей, чтобы человек тратил минимум времени на прохождение диспансеризации. При этом не в ущерб тем, кому нужна медицинская помощь", – прокомментировал Артамонов. По сообщению пресс-службы региона, в рамках подготовки к новому нацпроекту обучение прошли 3,5 тысячи сотрудников социальной сферы региона, внедрено 400 проектов по оптимизации процессов. По предварительным результатам, потенциальный экономический эффект составил 500 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250212/gubernator-1998918954.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере

Губернатор Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области намерены увеличить производительность труда не только на предприятиях промышленности, но и социальной сферы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Ранее губернатор отмечал, что в Липецкой области бережливые технологии на производстве применяют более 100 предприятий. Это позволило им повысить эффективность труда в среднем на 70% и получить суммарный экономический эффект свыше 460 миллионов рублей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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Губернатор отметил, что в ближайшие пять лет в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" власти Липецкой области намерены увеличить производительность труда не только на предприятиях промышленности, но и социальной сферы. Как это будет работать, губернатор пояснил на примере диспансеризации в местном здравоохранении.
"Что мешает липчанам проходить диспансеризацию? Скептическое отношение к скорости медобслуживания. Очереди, долгое хождение по кабинетам – с этим сталкивались многие. Работаем над этим. Анализируем маршруты внутри учреждений, корректируем графики врачей, чтобы человек тратил минимум времени на прохождение диспансеризации. При этом не в ущерб тем, кому нужна медицинская помощь", – прокомментировал Артамонов.
По сообщению пресс-службы региона, в рамках подготовки к новому нацпроекту обучение прошли 3,5 тысячи сотрудников социальной сферы региона, внедрено 400 проектов по оптимизации процессов. По предварительным результатам, потенциальный экономический эффект составил 500 миллионов рублей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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