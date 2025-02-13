Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере
Губернатор Артамонов: намерены увеличить производительность труда в соцсфере
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Власти Липецкой области намерены увеличить производительность труда не только на предприятиях промышленности, но и социальной сферы, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Ранее губернатор отмечал, что в Липецкой области бережливые технологии на производстве применяют более 100 предприятий. Это позволило им повысить эффективность труда в среднем на 70% и получить суммарный экономический эффект свыше 460 миллионов рублей.
Губернатор отметил, что в ближайшие пять лет в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" власти Липецкой области намерены увеличить производительность труда не только на предприятиях промышленности, но и социальной сферы. Как это будет работать, губернатор пояснил на примере диспансеризации в местном здравоохранении.
"Что мешает липчанам проходить диспансеризацию? Скептическое отношение к скорости медобслуживания. Очереди, долгое хождение по кабинетам – с этим сталкивались многие. Работаем над этим. Анализируем маршруты внутри учреждений, корректируем графики врачей, чтобы человек тратил минимум времени на прохождение диспансеризации. При этом не в ущерб тем, кому нужна медицинская помощь", – прокомментировал Артамонов.
По сообщению пресс-службы региона, в рамках подготовки к новому нацпроекту обучение прошли 3,5 тысячи сотрудников социальной сферы региона, внедрено 400 проектов по оптимизации процессов. По предварительным результатам, потенциальный экономический эффект составил 500 миллионов рублей.