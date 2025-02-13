В Ангарске подростки подрались в школе
СК начал проверку из-за видео драки между подростками в ангарской школе
© Кадр видео из соцсетейЮноша и девушка подрались в школе Ангарска
© Кадр видео из соцсетей
Юноша и девушка подрались в школе Ангарска
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ИРКУТСК, 13 фев - РИА Новости. Юноша и девушка подрались в школе Ангарска, после чего девушке понадобилась медпомощь, по данному факту начата процессуальная проверка, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
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Видеозапись драки между учениками ангарской школы была обнаружена правоохранителями в ходе мониторинга социальных сетей. На видео видно, как юноша и девушка наносят друг другу удары и таскают за волосы. По данным ГУМВД региона, инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что инцидент произошел два дня назад. Участники конфликта опрошены в присутствии законных представителей. Полицейским они пояснили, что конфликт произошел из-за возникшей во время урока ссоры. Известно, что парень и девушка, между которыми произошел инцидент, являются одноклассниками, им по 15 лет.
Школьнице после драки понадобилась медпомощь, ей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
"Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК России поручил руководителю СУСК РФ по Иркутской области доложить о ходе проверки.
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