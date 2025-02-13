https://ria.ru/20250213/angarsk-1999106240.html

В Ангарске подростки подрались в школе

В Ангарске подростки подрались в школе - РИА Новости, 13.02.2025

В Ангарске подростки подрались в школе

Юноша и девушка подрались в школе Ангарска, после чего девушке понадобилась медпомощь, по данному факту начата процессуальная проверка, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:08:00+03:00

2025-02-13T14:08:00+03:00

2025-02-13T14:16:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999106418_0:163:379:376_1920x0_80_0_0_bd2d8db369ba60d459bd807750d7da79.jpg

ИРКУТСК, 13 фев - РИА Новости. Юноша и девушка подрались в школе Ангарска, после чего девушке понадобилась медпомощь, по данному факту начата процессуальная проверка, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. Видеозапись драки между учениками ангарской школы была обнаружена правоохранителями в ходе мониторинга социальных сетей. На видео видно, как юноша и девушка наносят друг другу удары и таскают за волосы. По данным ГУМВД региона, инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что инцидент произошел два дня назад. Участники конфликта опрошены в присутствии законных представителей. Полицейским они пояснили, что конфликт произошел из-за возникшей во время урока ссоры. Известно, что парень и девушка, между которыми произошел инцидент, являются одноклассниками, им по 15 лет. Школьнице после драки понадобилась медпомощь, ей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. "Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК России поручил руководителю СУСК РФ по Иркутской области доложить о ходе проверки.

https://ria.ru/20241208/nos-1988011996.html

россия

иркутская область

ангарск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, иркутская область, ангарск, следственный комитет россии (ск рф)