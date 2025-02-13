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В Ангарске подростки подрались в школе - РИА Новости, 13.02.2025
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14:08 13.02.2025 (обновлено: 14:16 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/angarsk-1999106240.html
В Ангарске подростки подрались в школе
В Ангарске подростки подрались в школе - РИА Новости, 13.02.2025
В Ангарске подростки подрались в школе
Юноша и девушка подрались в школе Ангарска, после чего девушке понадобилась медпомощь, по данному факту начата процессуальная проверка, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:08:00+03:00
2025-02-13T14:16:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
ангарск
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 13 фев - РИА Новости. Юноша и девушка подрались в школе Ангарска, после чего девушке понадобилась медпомощь, по данному факту начата процессуальная проверка, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. Видеозапись драки между учениками ангарской школы была обнаружена правоохранителями в ходе мониторинга социальных сетей. На видео видно, как юноша и девушка наносят друг другу удары и таскают за волосы. По данным ГУМВД региона, инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что инцидент произошел два дня назад. Участники конфликта опрошены в присутствии законных представителей. Полицейским они пояснили, что конфликт произошел из-за возникшей во время урока ссоры. Известно, что парень и девушка, между которыми произошел инцидент, являются одноклассниками, им по 15 лет. Школьнице после драки понадобилась медпомощь, ей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. "Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель СК России поручил руководителю СУСК РФ по Иркутской области доложить о ходе проверки.
https://ria.ru/20241208/nos-1988011996.html
россия
иркутская область
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происшествия, россия, иркутская область, ангарск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Ангарск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ангарске подростки подрались в школе

СК начал проверку из-за видео драки между подростками в ангарской школе

© Кадр видео из соцсетейЮноша и девушка подрались в школе Ангарска
Юноша и девушка подрались в школе Ангарска - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Юноша и девушка подрались в школе Ангарска
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ИРКУТСК, 13 фев - РИА Новости. Юноша и девушка подрались в школе Ангарска, после чего девушке понадобилась медпомощь, по данному факту начата процессуальная проверка, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
«
Видеозапись драки между учениками ангарской школы была обнаружена правоохранителями в ходе мониторинга социальных сетей. На видео видно, как юноша и девушка наносят друг другу удары и таскают за волосы. По данным ГУМВД региона, инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что инцидент произошел два дня назад. Участники конфликта опрошены в присутствии законных представителей. Полицейским они пояснили, что конфликт произошел из-за возникшей во время урока ссоры. Известно, что парень и девушка, между которыми произошел инцидент, являются одноклассниками, им по 15 лет.
Школьнице после драки понадобилась медпомощь, ей выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы.
"Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель СК России поручил руководителю СУСК РФ по Иркутской области доложить о ходе проверки.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьАнгарскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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