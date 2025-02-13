https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999153281.html

В Абхазии рассказали о восстановлении картинной галереи после пожара

В Абхазии рассказали о восстановлении картинной галереи после пожара - РИА Новости, 13.02.2025

В Абхазии рассказали о восстановлении картинной галереи после пожара

Строительные работы по восстановлению Национальной картинной галереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца, заявил министру культуры России Ольге Любимовой... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T16:08:00+03:00

2025-02-13T16:08:00+03:00

2025-02-13T18:35:00+03:00

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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Строительные работы по восстановлению Национальной картинной галереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца, заявил министру культуры России Ольге Любимовой представитель подрядной организации Рустам Цвейба. Такие же сроки окончания работ прогнозируются и для строящегося здания картинной галереи на улице Пушкина. Там будет оборудован реставрационный зал. Министр осмотрела оба здания и отметила, что Россия готова оказать помощь в наполнении экспозиции после окончания ремонта. "Готовы подключаться в рабочем режиме, это даже не обсуждается", — пояснила Любимова. Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже на следующий день после пожара направила своих специалистов на помощь, при их участии удалось спасти около 150 работ. Также Любимова посетила Национальную библиотеку им. И.Г. Папаскир, где осмотрела уцелевшие после пожара предметы искусства. В здании библиотеки сейчас проводят реставрационные работы, в том числе с использованием подаренного Россией оборудования. Часть картин можно будет выставить уже сразу после завершения строительных работ в Национальной галерее.

https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999109524.html

https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998974751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, абхазия, ольга любимова, новости культуры