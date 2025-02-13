Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии рассказали о восстановлении картинной галереи после пожара - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:08 13.02.2025 (обновлено: 18:35 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999153281.html
В Абхазии рассказали о восстановлении картинной галереи после пожара
В Абхазии рассказали о восстановлении картинной галереи после пожара - РИА Новости, 13.02.2025
В Абхазии рассказали о восстановлении картинной галереи после пожара
Строительные работы по восстановлению Национальной картинной галереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца, заявил министру культуры России Ольге Любимовой... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T16:08:00+03:00
2025-02-13T18:35:00+03:00
культура
россия
абхазия
ольга любимова
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999207918_0:71:2865:1683_1920x0_80_0_0_8ba5c23feb83c6b4bc5f7f959aa0ddfc.jpg
СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Строительные работы по восстановлению Национальной картинной галереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца, заявил министру культуры России Ольге Любимовой представитель подрядной организации Рустам Цвейба. Такие же сроки окончания работ прогнозируются и для строящегося здания картинной галереи на улице Пушкина. Там будет оборудован реставрационный зал. Министр осмотрела оба здания и отметила, что Россия готова оказать помощь в наполнении экспозиции после окончания ремонта. "Готовы подключаться в рабочем режиме, это даже не обсуждается", — пояснила Любимова. Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже на следующий день после пожара направила своих специалистов на помощь, при их участии удалось спасти около 150 работ. Также Любимова посетила Национальную библиотеку им. И.Г. Папаскир, где осмотрела уцелевшие после пожара предметы искусства. В здании библиотеки сейчас проводят реставрационные работы, в том числе с использованием подаренного Россией оборудования. Часть картин можно будет выставить уже сразу после завершения строительных работ в Национальной галерее.
https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999109524.html
https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998974751.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999207918_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_8214ba6a501c23beb894ecad5dae08fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, ольга любимова, новости культуры
Культура, Россия, Абхазия, Ольга Любимова, Новости культуры
В Абхазии рассказали о восстановлении картинной галереи после пожара

Восстановление Национальной галереи в Абхазии завершится через 3-4 месяца

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова во время осмотра реставрируемого здания Центрального выставочного зала, пострадавшего от пожара в январе 2024 года. 13 февраля 2025
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время осмотра реставрируемого здания Центрального выставочного зала, пострадавшего от пожара в январе 2024 года. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время осмотра реставрируемого здания Центрального выставочного зала, пострадавшего от пожара в январе 2024 года. 13 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Строительные работы по восстановлению Национальной картинной галереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца, заявил министру культуры России Ольге Любимовой представитель подрядной организации Рустам Цвейба.
Такие же сроки окончания работ прогнозируются и для строящегося здания картинной галереи на улице Пушкина. Там будет оборудован реставрационный зал.
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Республики Абхазия в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка
Вчера, 14:20
Министр осмотрела оба здания и отметила, что Россия готова оказать помощь в наполнении экспозиции после окончания ремонта.
"Готовы подключаться в рабочем режиме, это даже не обсуждается", — пояснила Любимова.
Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже на следующий день после пожара направила своих специалистов на помощь, при их участии удалось спасти около 150 работ.
Также Любимова посетила Национальную библиотеку им. И.Г. Папаскир, где осмотрела уцелевшие после пожара предметы искусства. В здании библиотеки сейчас проводят реставрационные работы, в том числе с использованием подаренного Россией оборудования. Часть картин можно будет выставить уже сразу после завершения строительных работ в Национальной галерее.
Министр культуры России Ольга Любимова и и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр во время встречи в Сухуме. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Россия и Абхазия обсуждают совместное кинопроизводство
12 февраля, 23:12
 
КультураРоссияАбхазияОльга ЛюбимоваНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала