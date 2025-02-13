В Абхазии рассказали о восстановлении картинной галереи после пожара
Восстановление Национальной галереи в Абхазии завершится через 3-4 месяца
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова во время осмотра реставрируемого здания Центрального выставочного зала, пострадавшего от пожара в январе 2024 года. 13 февраля 2025
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время осмотра реставрируемого здания Центрального выставочного зала, пострадавшего от пожара в январе 2024 года. 13 февраля 2025
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Строительные работы по восстановлению Национальной картинной галереи Абхазии будут завершены через 3-4 месяца, заявил министру культуры России Ольге Любимовой представитель подрядной организации Рустам Цвейба.
Такие же сроки окончания работ прогнозируются и для строящегося здания картинной галереи на улице Пушкина. Там будет оборудован реставрационный зал.
Министр осмотрела оба здания и отметила, что Россия готова оказать помощь в наполнении экспозиции после окончания ремонта.
"Готовы подключаться в рабочем режиме, это даже не обсуждается", — пояснила Любимова.
Фонд Национальной картинной галереи Абхазии был практически уничтожен при пожаре 21 января 2024 года в здании на улице Лакоба. Россия уже на следующий день после пожара направила своих специалистов на помощь, при их участии удалось спасти около 150 работ.
Также Любимова посетила Национальную библиотеку им. И.Г. Папаскир, где осмотрела уцелевшие после пожара предметы искусства. В здании библиотеки сейчас проводят реставрационные работы, в том числе с использованием подаренного Россией оборудования. Часть картин можно будет выставить уже сразу после завершения строительных работ в Национальной галерее.
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