https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999110187.html

Россия передала Абхазии десять машин скорой помощи

Россия передала Абхазии десять машин скорой помощи - РИА Новости, 13.02.2025

Россия передала Абхазии десять машин скорой помощи

Россия передала Абхазии 10 новых машин скорой помощи "Газель Next" и передвижной флюорограф, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:23:00+03:00

2025-02-13T14:23:00+03:00

2025-02-13T14:25:00+03:00

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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Россия передала Абхазии 10 новых машин скорой помощи "Газель Next" и передвижной флюорограф, передает корреспондент РИА Новости. Это один из итогов встречи абхазского политического деятеля Бадры Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. "Я благодарен за те возможности, которые Российская Федерация предоставляет нам в рамках данного взаимодействия. Вы знаете, что мы действительно нуждаемся в улучшении материально-технической базы не только медицинских учреждений, но и школ, и системы образования", - сказал Бадра Гунба. Он выразил уверенность в том, что Сухум и дальше будет взаимодействовать с Москвой на благо народа Абхазии. И.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба уточнил, что транспорт будет распределен по районам и городам республики. "Каждая карета скорой помощи спасет не одну сотню жизней. Практически все районы страны будут охвачены новыми транспортными средствами", - сообщил он. И.о. министра подчеркнул, что машины оснащены по самой современной комплектации. В каждом из автомобилей есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, шприцевой насос, отсасыватель, пульсоксиметр, глюкометр и небулайзер. Также имеются медицинские наборы: реанимационный педиатрический, реанимационный для взрослых, а также общепрофильный и акушерский. Кроме того, в комплектацию входят термоконтейнеры, спинальный щит и тележка-каталка. "Эти автомобили лучше тех, на которых мы ездим сейчас, здесь больше медоборудования", - отметил водитель "скорой" Даур Шергелия.

https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999109524.html

https://ria.ru/20241210/abkhaziya-1988358266.html

https://ria.ru/20250209/avtobusy-1998292549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, абхазия, сухум, михаил мурашко, в мире