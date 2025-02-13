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Россия передала Абхазии десять машин скорой помощи - РИА Новости, 13.02.2025
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14:23 13.02.2025 (обновлено: 14:25 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999110187.html
Россия передала Абхазии десять машин скорой помощи
Россия передала Абхазии десять машин скорой помощи - РИА Новости, 13.02.2025
Россия передала Абхазии десять машин скорой помощи
Россия передала Абхазии 10 новых машин скорой помощи "Газель Next" и передвижной флюорограф, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:23:00+03:00
2025-02-13T14:25:00+03:00
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Россия передала Абхазии 10 новых машин скорой помощи "Газель Next" и передвижной флюорограф, передает корреспондент РИА Новости. Это один из итогов встречи абхазского политического деятеля Бадры Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. "Я благодарен за те возможности, которые Российская Федерация предоставляет нам в рамках данного взаимодействия. Вы знаете, что мы действительно нуждаемся в улучшении материально-технической базы не только медицинских учреждений, но и школ, и системы образования", - сказал Бадра Гунба. Он выразил уверенность в том, что Сухум и дальше будет взаимодействовать с Москвой на благо народа Абхазии. И.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба уточнил, что транспорт будет распределен по районам и городам республики. "Каждая карета скорой помощи спасет не одну сотню жизней. Практически все районы страны будут охвачены новыми транспортными средствами", - сообщил он. И.о. министра подчеркнул, что машины оснащены по самой современной комплектации. В каждом из автомобилей есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, шприцевой насос, отсасыватель, пульсоксиметр, глюкометр и небулайзер. Также имеются медицинские наборы: реанимационный педиатрический, реанимационный для взрослых, а также общепрофильный и акушерский. Кроме того, в комплектацию входят термоконтейнеры, спинальный щит и тележка-каталка. "Эти автомобили лучше тех, на которых мы ездим сейчас, здесь больше медоборудования", - отметил водитель "скорой" Даур Шергелия.
https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999109524.html
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россия, абхазия, сухум, михаил мурашко, в мире
Россия, Абхазия, Сухум, Михаил Мурашко, В мире
Россия передала Абхазии десять машин скорой помощи

Россия передала Абхазии 10 новых машин скорой помощи и передвижной флюорограф

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦеремония вручения карет скорой медицинской помощи в Сухуме. 13 февраля 2025
Церемония вручения карет скорой медицинской помощи в Сухуме. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония вручения карет скорой медицинской помощи в Сухуме. 13 февраля 2025
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Россия передала Абхазии 10 новых машин скорой помощи "Газель Next" и передвижной флюорограф, передает корреспондент РИА Новости.
Это один из итогов встречи абхазского политического деятеля Бадры Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Республики Абхазия в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
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"Я благодарен за те возможности, которые Российская Федерация предоставляет нам в рамках данного взаимодействия. Вы знаете, что мы действительно нуждаемся в улучшении материально-технической базы не только медицинских учреждений, но и школ, и системы образования", - сказал Бадра Гунба.
Он выразил уверенность в том, что Сухум и дальше будет взаимодействовать с Москвой на благо народа Абхазии.
И.о. министра здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба уточнил, что транспорт будет распределен по районам и городам республики.
"Каждая карета скорой помощи спасет не одну сотню жизней. Практически все районы страны будут охвачены новыми транспортными средствами", - сообщил он.
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И.о. министра подчеркнул, что машины оснащены по самой современной комплектации.
В каждом из автомобилей есть дефибриллятор, аппарат ЭКГ, шприцевой насос, отсасыватель, пульсоксиметр, глюкометр и небулайзер. Также имеются медицинские наборы: реанимационный педиатрический, реанимационный для взрослых, а также общепрофильный и акушерский.
Кроме того, в комплектацию входят термоконтейнеры, спинальный щит и тележка-каталка.
"Эти автомобили лучше тех, на которых мы ездим сейчас, здесь больше медоборудования", - отметил водитель "скорой" Даур Шергелия.
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