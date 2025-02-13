https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999109524.html
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка - РИА Новости, 13.02.2025
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка
Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка, что возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:20:00+03:00
2025-02-13T14:20:00+03:00
2025-02-13T14:23:00+03:00
культура
россия
абхазия
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка, что возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии. По ее словам, для реализации этой задачи нужны лишь конкретные предложения проектов от абхазской стороны. "Я думаю, мы будем сотрудничать. Нужно сформулировать конкретные предложения. Наши центры языкознания очень крупные и, конечно, готовы помогать. Просто надо подумать, какого рода это должен быть проект. Это просветительская деятельность, выставочная деятельность. У нас есть вся база, у нас есть возможности технические. Мы готовы поддерживать", - сказала министр.
https://ria.ru/20241211/popravki--1988669349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, ольга любимова, в мире
Культура, Россия, Абхазия, Ольга Любимова, В мире
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка
Любимова: Россия предложила Абхазии сотрудничать в сохранении абхазского языка
СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка, что возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии.
По ее словам, для реализации этой задачи нужны лишь конкретные предложения проектов от абхазской стороны.
"Я думаю, мы будем сотрудничать. Нужно сформулировать конкретные предложения. Наши центры языкознания очень крупные и, конечно, готовы помогать. Просто надо подумать, какого рода это должен быть проект. Это просветительская деятельность, выставочная деятельность. У нас есть вся база, у нас есть возможности технические. Мы готовы поддерживать", - сказала министр.