Рейтинг@Mail.ru
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка - РИА Новости, 13.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:20 13.02.2025 (обновлено: 14:23 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999109524.html
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка - РИА Новости, 13.02.2025
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка
Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка, что возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка,... РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T14:20:00+03:00
2025-02-13T14:23:00+03:00
культура
россия
абхазия
ольга любимова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999109870_0:0:3157:1777_1920x0_80_0_0_effbe80ecc1e3a0d0bbd59c19359216d.jpg
СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка, что возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии. По ее словам, для реализации этой задачи нужны лишь конкретные предложения проектов от абхазской стороны. "Я думаю, мы будем сотрудничать. Нужно сформулировать конкретные предложения. Наши центры языкознания очень крупные и, конечно, готовы помогать. Просто надо подумать, какого рода это должен быть проект. Это просветительская деятельность, выставочная деятельность. У нас есть вся база, у нас есть возможности технические. Мы готовы поддерживать", - сказала министр.
https://ria.ru/20241211/popravki--1988669349.html
россия
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999109870_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_6eb8419a6b14bd634396b75064505601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, абхазия, ольга любимова, в мире
Культура, Россия, Абхазия, Ольга Любимова, В мире
Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка

Любимова: Россия предложила Абхазии сотрудничать в сохранении абхазского языка

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Республики Абхазия в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера. 13 февраля 2025
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Республики Абхазия в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Республики Абхазия в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера. 13 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка, что возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии.
По ее словам, для реализации этой задачи нужны лишь конкретные предложения проектов от абхазской стороны.
"Я думаю, мы будем сотрудничать. Нужно сформулировать конкретные предложения. Наши центры языкознания очень крупные и, конечно, готовы помогать. Просто надо подумать, какого рода это должен быть проект. Это просветительская деятельность, выставочная деятельность. У нас есть вся база, у нас есть возможности технические. Мы готовы поддерживать", - сказала министр.
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве
11 декабря 2024, 18:37
 
КультураРоссияАбхазияОльга ЛюбимоваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала