https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999109524.html

Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка

Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка - РИА Новости, 13.02.2025

Россия поможет Абхазии в сохранении абхазского языка

Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка, что возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка,... РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T14:20:00+03:00

2025-02-13T14:20:00+03:00

2025-02-13T14:23:00+03:00

культура

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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Россия поможет Абхазии в деле сохранения абхазского языка, что возможно на основе опыта и базы существующих специализированных центров развития русского языка, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с деятелями культуры Абхазии. По ее словам, для реализации этой задачи нужны лишь конкретные предложения проектов от абхазской стороны. "Я думаю, мы будем сотрудничать. Нужно сформулировать конкретные предложения. Наши центры языкознания очень крупные и, конечно, готовы помогать. Просто надо подумать, какого рода это должен быть проект. Это просветительская деятельность, выставочная деятельность. У нас есть вся база, у нас есть возможности технические. Мы готовы поддерживать", - сказала министр.

https://ria.ru/20241211/popravki--1988669349.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, абхазия, ольга любимова, в мире