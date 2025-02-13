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Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование
Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование - РИА Новости, 13.02.2025
Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование
Министр культуры РФ Ольга Любимова передала общую документацию на приобретение современного оборудования Русскому театру имени Фазиля Искандера в Абхазии в ходе РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:58:00+03:00
2025-02-13T13:58:00+03:00
2025-02-13T14:20:00+03:00
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова передала общую документацию на приобретение современного оборудования Русскому театру имени Фазиля Искандера в Абхазии в ходе встречи в театре Русдрамы. "Мы передаем всю документацию на современное оборудование для организации и координации слаженной работы актеров и технических служб. Я знаю, что можно успешно работать и так, как вы привыкли. Но с помощью технологий можно сделать этот процесс еще более успешным", - сказала Любимова директору театра Ираклию Хинтбе. Встреча проходит в рамках визита министра культуры РФ в Абхазию.
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россия, абхазия, ольга любимова, фазиль искандер, политика
Россия, Абхазия, Ольга Любимова, Фазиль Искандер, Политика
Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование
Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на современное оборудование