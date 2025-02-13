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Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование - РИА Новости, 13.02.2025
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13:58 13.02.2025 (обновлено: 14:20 13.02.2025)
https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999102597.html
Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование
Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование - РИА Новости, 13.02.2025
Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование
Министр культуры РФ Ольга Любимова передала общую документацию на приобретение современного оборудования Русскому театру имени Фазиля Искандера в Абхазии в ходе РИА Новости, 13.02.2025
2025-02-13T13:58:00+03:00
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фазиль искандер
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова передала общую документацию на приобретение современного оборудования Русскому театру имени Фазиля Искандера в Абхазии в ходе встречи в театре Русдрамы. "Мы передаем всю документацию на современное оборудование для организации и координации слаженной работы актеров и технических служб. Я знаю, что можно успешно работать и так, как вы привыкли. Но с помощью технологий можно сделать этот процесс еще более успешным", - сказала Любимова директору театра Ираклию Хинтбе. Встреча проходит в рамках визита министра культуры РФ в Абхазию.
https://ria.ru/20250213/jugra-1999066453.html
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россия, абхазия, ольга любимова, фазиль искандер, политика
Россия, Абхазия, Ольга Любимова, Фазиль Искандер, Политика
Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование

Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на современное оборудование

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Республики Абхазия в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера. 13 февраля 2025
Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Республики Абхазия в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера. 13 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с деятелями культуры Республики Абхазия в Государственном русском театре драмы имени Ф. А. Искандера. 13 февраля 2025
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СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова передала общую документацию на приобретение современного оборудования Русскому театру имени Фазиля Искандера в Абхазии в ходе встречи в театре Русдрамы.
"Мы передаем всю документацию на современное оборудование для организации и координации слаженной работы актеров и технических служб. Я знаю, что можно успешно работать и так, как вы привыкли. Но с помощью технологий можно сделать этот процесс еще более успешным", - сказала Любимова директору театра Ираклию Хинтбе.
Встреча проходит в рамках визита министра культуры РФ в Абхазию.
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