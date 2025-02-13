https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999102597.html

Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование

Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование - РИА Новости, 13.02.2025

Минкульт передал Русскому театру в Абхазии документы на оборудование

Министр культуры РФ Ольга Любимова передала общую документацию на приобретение современного оборудования Русскому театру имени Фазиля Искандера в Абхазии в ходе РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-13T13:58:00+03:00

2025-02-13T13:58:00+03:00

2025-02-13T14:20:00+03:00

россия

абхазия

ольга любимова

фазиль искандер

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999108687_0:157:3362:2048_1920x0_80_0_0_7bd1478e2a313a3ead2bd2296fcf50dd.jpg

СУХУМ, 13 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова передала общую документацию на приобретение современного оборудования Русскому театру имени Фазиля Искандера в Абхазии в ходе встречи в театре Русдрамы. "Мы передаем всю документацию на современное оборудование для организации и координации слаженной работы актеров и технических служб. Я знаю, что можно успешно работать и так, как вы привыкли. Но с помощью технологий можно сделать этот процесс еще более успешным", - сказала Любимова директору театра Ираклию Хинтбе. Встреча проходит в рамках визита министра культуры РФ в Абхазию.

https://ria.ru/20250213/jugra-1999066453.html

россия

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, абхазия, ольга любимова, фазиль искандер, политика