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Газета Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области
Газета Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области - РИА Новости, 12.02.2025
Газета Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области
Испанская газета Mundo заявила, что ее журналист Альберто Рохас, против которого в России возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, делал... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:38:00+03:00
2025-02-12T16:38:00+03:00
2025-02-12T19:05:00+03:00
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МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Испанская газета Mundo заявила, что ее журналист Альберто Рохас, против которого в России возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, делал свой репортаж, не заезжая в Курскую область. "Mundo заявляет, что обвинения категорически ложные, и защищает работу своего репортера, всегда находившегося на украинской территории", — пишет издание. Отмечается, что в опубликованном 8 февраля репортаже Mundo под названием "Путешествие к границе Курска — последний кошмар Путина" Рохас четко указывает, что находился исключительно на украинской территории. Перед командировкой он получил инструкции, которыми ему запрещалось ступать на российскую территорию и фотографировать что-либо, что могло бы выдать геолокацию, подчеркнули в газете. По данным СК РФ, в феврале Рохас без документов на право въезда в РФ совместно с украинским военнослужащими незаконно пересек российскую госграницу и находился в Суджанском районе Курской области. Принимаются меры к установлению его местонахождения и задержанию, отметили в ведомстве. Рохас подозревается в незаконном пересечении государственной границы России, по части 3 статьи 322 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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Газета Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области
Газета Mundo отрицает, что журналист Рохас незаконно побывал в Курской области