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Газета Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области - РИА Новости, 12.02.2025
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16:38 12.02.2025 (обновлено: 19:05 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zhurnalist-1998901489.html
Газета Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области
Газета Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области - РИА Новости, 12.02.2025
Газета Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области
Испанская газета Mundo заявила, что ее журналист Альберто Рохас, против которого в России возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, делал... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:38:00+03:00
2025-02-12T19:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
el mundo
в мире
испания
вооруженные силы украины
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МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Испанская газета Mundo заявила, что ее журналист Альберто Рохас, против которого в России возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, делал свой репортаж, не заезжая в Курскую область. "Mundo заявляет, что обвинения категорически ложные, и защищает работу своего репортера, всегда находившегося на украинской территории", — пишет издание. Отмечается, что в опубликованном 8 февраля репортаже Mundo под названием "Путешествие к границе Курска — последний кошмар Путина" Рохас четко указывает, что находился исключительно на украинской территории. Перед командировкой он получил инструкции, которыми ему запрещалось ступать на российскую территорию и фотографировать что-либо, что могло бы выдать геолокацию, подчеркнули в газете. По данным СК РФ, в феврале Рохас без документов на право въезда в РФ совместно с украинским военнослужащими незаконно пересек российскую госграницу и находился в Суджанском районе Курской области. Принимаются меры к установлению его местонахождения и задержанию, отметили в ведомстве. Рохас подозревается в незаконном пересечении государственной границы России, по части 3 статьи 322 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250212/vsu-1998797430.html
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россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), el mundo, в мире, испания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), El Mundo, В мире, Испания, Вооруженные силы Украины
Газета Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области

Газета Mundo отрицает, что журналист Рохас незаконно побывал в Курской области

© Фото : Alberto Rojas/XЖурналист испанского издания El Mundo Альберто Рохас
Журналист испанского издания El Mundo Альберто Рохас - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Alberto Rojas/X
Журналист испанского издания El Mundo Альберто Рохас
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МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Испанская газета Mundo заявила, что ее журналист Альберто Рохас, против которого в России возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, делал свой репортаж, не заезжая в Курскую область.
"Mundo заявляет, что обвинения категорически ложные, и защищает работу своего репортера, всегда находившегося на украинской территории", — пишет издание.
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Отмечается, что в опубликованном 8 февраля репортаже Mundo под названием "Путешествие к границе Курска — последний кошмар Путина" Рохас четко указывает, что находился исключительно на украинской территории. Перед командировкой он получил инструкции, которыми ему запрещалось ступать на российскую территорию и фотографировать что-либо, что могло бы выдать геолокацию, подчеркнули в газете.
По данным СК РФ, в феврале Рохас без документов на право въезда в РФ совместно с украинским военнослужащими незаконно пересек российскую госграницу и находился в Суджанском районе Курской области. Принимаются меры к установлению его местонахождения и задержанию, отметили в ведомстве.
Рохас подозревается в незаконном пересечении государственной границы России, по части 3 статьи 322 УК РФ ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)El MundoВ миреИспанияВооруженные силы Украины
 
 
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