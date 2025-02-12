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Итальянский журналист Лоруссо получил ВНЖ в России - РИА Новости, 12.02.2025
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12:19 12.02.2025 (обновлено: 12:23 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zhurnalist-1998822736.html
Итальянский журналист Лоруссо получил ВНЖ в России
Итальянский журналист Лоруссо получил ВНЖ в России - РИА Новости, 12.02.2025
Итальянский журналист Лоруссо получил ВНЖ в России
Итальянский журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо получил разрешение на временное проживание в России, сообщила официальный... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Итальянский журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо получил разрешение на временное проживание в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее сообщалось, что работающий в Донбассе итальянский журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, созданной выпускниками "Мастерской новых медиа", Андреа Лучиди получил российское гражданство. Издание также сообщало, что желание Лучиди получить гражданство РФ связано с сообщениями в СМИ о возможных санкциях ЕС против него и его коллеги-журналиста и основателя Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо. "Документ ему вручили мои коллеги из Управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике. С 2022 года итальянец работает в новых субъектах и ежедневно показывает европейцам правду о жизни в Донбассе и Новороссии", - написала Волк в Telegram-канале. По ее словам, свое решение журналист связал с несогласием с недружественной по отношению к России политикой западных стран. "Если ты любишь Россию, ее историю, традиции, культуру, ее ценности, которые я разделяю, Россия готова открыть свои двери для тебя", - сказал Лоруссо на видео, которое разместила Волк. Подчеркивается, что Винченцо Лоруссо в будущем планирует стать гражданином РФ.
https://ria.ru/20241110/zhurnalist--1982948266.html
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россия, донбасс, луганская народная республика, ирина волк, евросоюз, общество
Россия, Донбасс, Луганская Народная Республика, Ирина Волк, Евросоюз, Общество
Итальянский журналист Лоруссо получил ВНЖ в России

Глава Donbass Italia Лоруссо: если ты любишь РФ, она готова открыть двери

© Ирина Волк/TelegramВинченцо Лоруссо
Винченцо Лоруссо - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Ирина Волк/Telegram
Винченцо Лоруссо. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Итальянский журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо получил разрешение на временное проживание в России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что работающий в Донбассе итальянский журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, созданной выпускниками "Мастерской новых медиа", Андреа Лучиди получил российское гражданство. Издание также сообщало, что желание Лучиди получить гражданство РФ связано с сообщениями в СМИ о возможных санкциях ЕС против него и его коллеги-журналиста и основателя Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.
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"Документ ему вручили мои коллеги из Управления по вопросам миграции МВД по Луганской Народной Республике. С 2022 года итальянец работает в новых субъектах и ежедневно показывает европейцам правду о жизни в Донбассе и Новороссии", - написала Волк в Telegram-канале.
По ее словам, свое решение журналист связал с несогласием с недружественной по отношению к России политикой западных стран.
"Если ты любишь Россию, ее историю, традиции, культуру, ее ценности, которые я разделяю, Россия готова открыть свои двери для тебя", - сказал Лоруссо на видео, которое разместила Волк.
Подчеркивается, что Винченцо Лоруссо в будущем планирует стать гражданином РФ.
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