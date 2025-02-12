https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998920327.html

Зеленский допустил выборы после окончания активной фазы конфликта

Зеленский допустил выборы после окончания активной фазы конфликта - РИА Новости, 12.02.2025

Зеленский допустил выборы после окончания активной фазы конфликта

Владимир Зеленский признал возможность отмены на Украине военного положения и проведения выборов в случае окончания активной фазы конфликта. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:53:00+03:00

2025-02-12T17:53:00+03:00

2025-02-12T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал возможность отмены на Украине военного положения и проведения выборов в случае окончания активной фазы конфликта. Агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога 1 февраля передавало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с РФ в ближайшие месяцы. "Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны... Горячая фаза войны окончится. Если она окончится, тогда, возможно, будет отменено военное положение. Не знаю, наверное", - отметил он в интервью изданию Economist. Зеленский также напомнил, что без военного положения украинский парламент должен провести выборы. "Объявить дату... и предпринять законодательные шаги", - добавил он. Ранее в среду Зеленский в интервью изданию Guardian перечислял причины, по которым на Украине не надо проводить выборы, в частности, указал он, это вопросы безопасности, возможности обеспечить голосование для военнослужащих, а также тех, кто находится на контролируемых РФ территориях или за границей. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250212/zelenskij-1998916170.html

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