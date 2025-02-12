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На Украине устали от конфликта, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.02.2025
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17:33 12.02.2025 (обновлено: 17:35 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998916662.html
На Украине устали от конфликта, заявил Зеленский
На Украине устали от конфликта, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.02.2025
На Украине устали от конфликта, заявил Зеленский
Владимир Зеленский признал, что на Украине устали от вооруженного конфликта с РФ, у украинцев заканчивается энергия. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:33:00+03:00
2025-02-12T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что на Украине устали от вооруженного конфликта с РФ, у украинцев заканчивается энергия."Люди устают .... Энергия угасает", - заявил он в интервью британскому журналу Economist, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли на Украине упадок боевого духа.Ранее испанская газета Pais писала, что Киев усиливает мобилизацию, так как не может набрать людей, готовых служить в ВСУ, из-за ослабления морального духа населения страны.Украинские пленные ранее рассказывали, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков. Украинское издание Нromadske со ссылкой на военнослужащих в декабре сообщало, что командование в ВСУ не ограничивается штрафами в качестве наказания для пьющих солдат - часто в качестве наказания к ним применяются меры физического воздействия, а в крайних случаях - уничтожение.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html
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украина, в мире, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир путин, киев
Украина, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Киев
На Украине устали от конфликта, заявил Зеленский

Зеленский: на Украине устали от конфликта, у людей заканчивается энергия

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что на Украине устали от вооруженного конфликта с РФ, у украинцев заканчивается энергия.
"Люди устают .... Энергия угасает", - заявил он в интервью британскому журналу Economist, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли на Украине упадок боевого духа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Раде раскрыли, с чем скоро столкнется Зеленский
Вчера, 09:43
Ранее испанская газета Pais писала, что Киев усиливает мобилизацию, так как не может набрать людей, готовых служить в ВСУ, из-за ослабления морального духа населения страны.
Украинские пленные ранее рассказывали, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков. Украинское издание Нromadske со ссылкой на военнослужащих в декабре сообщало, что командование в ВСУ не ограничивается штрафами в качестве наказания для пьющих солдат - часто в качестве наказания к ним применяются меры физического воздействия, а в крайних случаях - уничтожение.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
СМИ: в Киеве считают, что администрация Трампа хочет сместить Зеленского
11 февраля, 17:42
 
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