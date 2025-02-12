https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998916662.html

На Украине устали от конфликта, заявил Зеленский

На Украине устали от конфликта, заявил Зеленский - РИА Новости, 12.02.2025

На Украине устали от конфликта, заявил Зеленский

Владимир Зеленский признал, что на Украине устали от вооруженного конфликта с РФ, у украинцев заканчивается энергия. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:33:00+03:00

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2025-02-12T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что на Украине устали от вооруженного конфликта с РФ, у украинцев заканчивается энергия."Люди устают .... Энергия угасает", - заявил он в интервью британскому журналу Economist, отвечая на вопрос о том, наблюдается ли на Украине упадок боевого духа.Ранее испанская газета Pais писала, что Киев усиливает мобилизацию, так как не может набрать людей, готовых служить в ВСУ, из-за ослабления морального духа населения страны.Украинские пленные ранее рассказывали, что среди военнослужащих ВСУ на фоне их крайней усталости и плохого морального состояния процветают пьянство и употребление наркотиков. Украинское издание Нromadske со ссылкой на военнослужащих в декабре сообщало, что командование в ВСУ не ограничивается штрафами в качестве наказания для пьющих солдат - часто в качестве наказания к ним применяются меры физического воздействия, а в крайних случаях - уничтожение.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998780360.html

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