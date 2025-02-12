https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998804880.html

Запад использует Зеленского как ширму для коррупции, заявил Медведчук

Запад использует Зеленского как ширму для коррупции, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.02.2025

Запад использует Зеленского как ширму для коррупции, заявил Медведчук

Западные партии войны используют Владимира Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы, считает председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:29:00+03:00

2025-02-12T11:29:00+03:00

2025-02-12T11:29:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Западные партии войны используют Владимира Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Партиям войны на коллективном Западе Зеленский нужен, как ширма, прикрывающая циничные по содержанию и огромные по масштабам коррупционные схемы, которые все более открываются мировой общественности. Создатели этих схем знают, что Зеленский никогда на подписание никакого мира не пойдет, ведь это будет ему не только политический приговор, но и приговор за все его страшные преступления против украинского народа", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский не пытается завершить конфликт, он хочет его продолжения, цепляясь за власть и "получая щедрые западные подачки". "Перед пропагандистами войны стоит архисложная задача показать, что Зеленский призывает к миру, а президент России Владимир Путин не хочет никакого мира, поэтому война должна продолжаться, а коррупционные схемы наполнять карманы международных аферистов", - отметил Медведчук.

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998732058.html

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в мире, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин