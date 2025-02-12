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Запад использует Зеленского как ширму для коррупции, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.02.2025
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11:29 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/zelenskiy-1998804880.html
Запад использует Зеленского как ширму для коррупции, заявил Медведчук
Запад использует Зеленского как ширму для коррупции, заявил Медведчук - РИА Новости, 12.02.2025
Запад использует Зеленского как ширму для коррупции, заявил Медведчук
Западные партии войны используют Владимира Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы, считает председатель совета движения "Другая... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:29:00+03:00
2025-02-12T11:29:00+03:00
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россия
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виктор медведчук
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Западные партии войны используют Владимира Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Партиям войны на коллективном Западе Зеленский нужен, как ширма, прикрывающая циничные по содержанию и огромные по масштабам коррупционные схемы, которые все более открываются мировой общественности. Создатели этих схем знают, что Зеленский никогда на подписание никакого мира не пойдет, ведь это будет ему не только политический приговор, но и приговор за все его страшные преступления против украинского народа", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его словам, Зеленский не пытается завершить конфликт, он хочет его продолжения, цепляясь за власть и "получая щедрые западные подачки". "Перед пропагандистами войны стоит архисложная задача показать, что Зеленский призывает к миру, а президент России Владимир Путин не хочет никакого мира, поэтому война должна продолжаться, а коррупционные схемы наполнять карманы международных аферистов", - отметил Медведчук.
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в мире, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Владимир Путин
Запад использует Зеленского как ширму для коррупции, заявил Медведчук

Медведчук: Запад использует Зеленского как ширму для коррупционных схем

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Западные партии войны используют Владимира Зеленского как ширму, прикрывающую масштабные коррупционные схемы, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Партиям войны на коллективном Западе Зеленский нужен, как ширма, прикрывающая циничные по содержанию и огромные по масштабам коррупционные схемы, которые все более открываются мировой общественности. Создатели этих схем знают, что Зеленский никогда на подписание никакого мира не пойдет, ведь это будет ему не только политический приговор, но и приговор за все его страшные преступления против украинского народа", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
По его словам, Зеленский не пытается завершить конфликт, он хочет его продолжения, цепляясь за власть и "получая щедрые западные подачки".
"Перед пропагандистами войны стоит архисложная задача показать, что Зеленский призывает к миру, а президент России Владимир Путин не хочет никакого мира, поэтому война должна продолжаться, а коррупционные схемы наполнять карманы международных аферистов", - отметил Медведчук.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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