Рейтинг@Mail.ru
Запад использовал и списал в утиль Украину, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 12.02.2025 (обновлено: 17:55 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zaharova-1998914398.html
Запад использовал и списал в утиль Украину, заявила Захарова
Запад использовал и списал в утиль Украину, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2025
Запад использовал и списал в утиль Украину, заявила Захарова
В НАТО больше не делают ставку на Киев, "использовали - списали", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:26:00+03:00
2025-02-12T17:55:00+03:00
россия
киев
украина
мария захарова
марк рютте
владимир путин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В НАТО больше не делают ставку на Киев, "использовали - списали", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Она обратила внимание на ответ генсека НАТО Марка Рютте на доклад датской разведки о том, что если Россия соберется напасть на альянс, то проиграет, реакция будет просто сокрушительной. "Ещё недавно их риторика сводилась к призывам "разгромить Россию на поле боя", "нанести русским стратегическое поражение". Также они регулярно проводили мысль о том, что "российская экономика порвана в клочья", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что заявление генсека говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл "украинский проект" Запада. "Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали - списали в утиль. Ещё один важный акцент делается на необходимости переводить стрелки именно на ЕСовскую часть коллективного Запада, оставляя и без того обвисшую западноевропейскую экономику один на один с созданными англосаксами проблемами", - подчеркнула Захарова. Ранее датская разведывательная служба опубликовала отчет, в котором говорится, что в случае прекращения или заморозки конфликта на Украине в течение пяти последующих лет Россия якобы будет в состоянии начать полномасштабный конфликт в Европе при условии, если США не будут вмешиваться. При этом в отчете не приводится доказательств таких выводов. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995189550.html
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998649571.html
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997034942.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_357:129:2914:2047_1920x0_80_0_0_01c1c9715dd960b43417e2386e4b1f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, мария захарова, марк рютте, владимир путин, нато, евросоюз, в мире
Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, В мире
Запад использовал и списал в утиль Украину, заявила Захарова

Захарова: в НАТО больше не делают ставку на Киев

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В НАТО больше не делают ставку на Киев, "использовали - списали", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание на ответ генсека НАТО Марка Рютте на доклад датской разведки о том, что если Россия соберется напасть на альянс, то проиграет, реакция будет просто сокрушительной.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Украина не выполнила требования для вступления в ЕС, заявил Сийярто
23 января, 17:43
«
"Ещё недавно их риторика сводилась к призывам "разгромить Россию на поле боя", "нанести русским стратегическое поражение". Также они регулярно проводили мысль о том, что "российская экономика порвана в клочья", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что заявление генсека говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл "украинский проект" Запада.
«
"Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали - списали в утиль. Ещё один важный акцент делается на необходимости переводить стрелки именно на ЕСовскую часть коллективного Запада, оставляя и без того обвисшую западноевропейскую экономику один на один с созданными англосаксами проблемами", - подчеркнула Захарова.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в ЕС, заявили в Нидерландах
11 февраля, 15:34
Ранее датская разведывательная служба опубликовала отчет, в котором говорится, что в случае прекращения или заморозки конфликта на Украине в течение пяти последующих лет Россия якобы будет в состоянии начать полномасштабный конфликт в Европе при условии, если США не будут вмешиваться. При этом в отчете не приводится доказательств таких выводов.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
НАТО хочет заморозить конфликт на Украине, заявили в СВР
3 февраля, 13:05
 
РоссияКиевУкраинаМария ЗахароваМарк РюттеВладимир ПутинНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала