https://ria.ru/20250212/zaharova-1998914398.html

Запад использовал и списал в утиль Украину, заявила Захарова

Запад использовал и списал в утиль Украину, заявила Захарова - РИА Новости, 12.02.2025

Запад использовал и списал в утиль Украину, заявила Захарова

В НАТО больше не делают ставку на Киев, "использовали - списали", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:26:00+03:00

2025-02-12T17:26:00+03:00

2025-02-12T17:55:00+03:00

россия

киев

украина

мария захарова

марк рютте

владимир путин

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В НАТО больше не делают ставку на Киев, "использовали - списали", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.Она обратила внимание на ответ генсека НАТО Марка Рютте на доклад датской разведки о том, что если Россия соберется напасть на альянс, то проиграет, реакция будет просто сокрушительной. "Ещё недавно их риторика сводилась к призывам "разгромить Россию на поле боя", "нанести русским стратегическое поражение". Также они регулярно проводили мысль о том, что "российская экономика порвана в клочья", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Она добавила, что заявление генсека говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл "украинский проект" Запада. "Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали - списали в утиль. Ещё один важный акцент делается на необходимости переводить стрелки именно на ЕСовскую часть коллективного Запада, оставляя и без того обвисшую западноевропейскую экономику один на один с созданными англосаксами проблемами", - подчеркнула Захарова. Ранее датская разведывательная служба опубликовала отчет, в котором говорится, что в случае прекращения или заморозки конфликта на Украине в течение пяти последующих лет Россия якобы будет в состоянии начать полномасштабный конфликт в Европе при условии, если США не будут вмешиваться. При этом в отчете не приводится доказательств таких выводов. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995189550.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998649571.html

https://ria.ru/20250203/ukraina-1997034942.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, мария захарова, марк рютте, владимир путин, нато, евросоюз, в мире