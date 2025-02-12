Запад использовал и списал в утиль Украину, заявила Захарова
Захарова: в НАТО больше не делают ставку на Киев
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В НАТО больше не делают ставку на Киев, "использовали - списали", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание на ответ генсека НАТО Марка Рютте на доклад датской разведки о том, что если Россия соберется напасть на альянс, то проиграет, реакция будет просто сокрушительной.
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"Ещё недавно их риторика сводилась к призывам "разгромить Россию на поле боя", "нанести русским стратегическое поражение". Также они регулярно проводили мысль о том, что "российская экономика порвана в клочья", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что заявление генсека говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл "украинский проект" Запада.
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"Теперь акценты смещаются. Очевидно, на киевский режим они больше ставку не делают: использовали - списали в утиль. Ещё один важный акцент делается на необходимости переводить стрелки именно на ЕСовскую часть коллективного Запада, оставляя и без того обвисшую западноевропейскую экономику один на один с созданными англосаксами проблемами", - подчеркнула Захарова.
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Ранее датская разведывательная служба опубликовала отчет, в котором говорится, что в случае прекращения или заморозки конфликта на Украине в течение пяти последующих лет Россия якобы будет в состоянии начать полномасштабный конфликт в Европе при условии, если США не будут вмешиваться. При этом в отчете не приводится доказательств таких выводов.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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