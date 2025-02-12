https://ria.ru/20250212/zaharova-1998843432.html

Захарова призвала не обольщаться по поводу новой гендерной политики Запада

Захарова призвала не обольщаться по поводу новой гендерной политики Запада - РИА Новости, 12.02.2025

Захарова призвала не обольщаться по поводу новой гендерной политики Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обольщаться в связи с возвращением традиционных гендеров на Западе и подчеркнула, что их извращенные РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:26:00+03:00

2025-02-12T13:26:00+03:00

2025-02-12T13:26:00+03:00

россия

мария захарова

центр международной торговли

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обольщаться в связи с возвращением традиционных гендеров на Западе и подчеркнула, что их извращенные формы могут вернуться "по росчерку пера". "Не надо обольщаться. Как сейчас мы видим, росчерком пера якобы возвращаются гендеры на место. А есть ли у нас уверенность, что через пару лет точно так же росчерком пера все это не вернется к тем извращенным формам, которые приобрело за последние несколько десятилетий?", - сказала она на международной научно-практической конференции "Межкультурное взаимодействие как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей". Как отметила официальный представитель МИД РФ, Западу следовало признать "чудовищные ошибки на грани преступления", связанные с навязыванием извращенного представления о человеке. "Они этого не сделали. Они не признали этих ошибок публично. Это все пока внутриполитические игры", - подчеркнула она. Международная научно-практическая конференция "Межкультурное взаимодействие как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей" проходит 12 февраля в Центре международной торговли. В ней принимают участие представители российских органов власти, главы дипломатических ведомств государств арабо-мусульманского мира, делегаты от религиозных и общественных организаций, вузов и экспертного сообщества. Форум организован религиозной организацией "Международная исламская миссия" совместно с Московским государственным лингвистическим университетом.

https://ria.ru/20250128/minjust-1995814217.html

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россия, мария захарова, центр международной торговли, московский государственный лингвистический университет, в мире