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Захарова призвала не обольщаться по поводу новой гендерной политики Запада - РИА Новости, 12.02.2025
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13:26 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/zaharova-1998843432.html
Захарова призвала не обольщаться по поводу новой гендерной политики Запада
Захарова призвала не обольщаться по поводу новой гендерной политики Запада - РИА Новости, 12.02.2025
Захарова призвала не обольщаться по поводу новой гендерной политики Запада
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обольщаться в связи с возвращением традиционных гендеров на Западе и подчеркнула, что их извращенные РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:26:00+03:00
2025-02-12T13:26:00+03:00
россия
мария захарова
центр международной торговли
московский государственный лингвистический университет
в мире
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обольщаться в связи с возвращением традиционных гендеров на Западе и подчеркнула, что их извращенные формы могут вернуться "по росчерку пера". "Не надо обольщаться. Как сейчас мы видим, росчерком пера якобы возвращаются гендеры на место. А есть ли у нас уверенность, что через пару лет точно так же росчерком пера все это не вернется к тем извращенным формам, которые приобрело за последние несколько десятилетий?", - сказала она на международной научно-практической конференции "Межкультурное взаимодействие как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей". Как отметила официальный представитель МИД РФ, Западу следовало признать "чудовищные ошибки на грани преступления", связанные с навязыванием извращенного представления о человеке. "Они этого не сделали. Они не признали этих ошибок публично. Это все пока внутриполитические игры", - подчеркнула она. Международная научно-практическая конференция "Межкультурное взаимодействие как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей" проходит 12 февраля в Центре международной торговли. В ней принимают участие представители российских органов власти, главы дипломатических ведомств государств арабо-мусульманского мира, делегаты от религиозных и общественных организаций, вузов и экспертного сообщества. Форум организован религиозной организацией "Международная исламская миссия" совместно с Московским государственным лингвистическим университетом.
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россия, мария захарова, центр международной торговли, московский государственный лингвистический университет, в мире
Россия, Мария Захарова, Центр международной торговли, Московский государственный лингвистический университет, В мире
Захарова призвала не обольщаться по поводу новой гендерной политики Запада

Захарова: на Западе могут вернуться извращенные формы традиционных гендеров

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обольщаться в связи с возвращением традиционных гендеров на Западе и подчеркнула, что их извращенные формы могут вернуться "по росчерку пера".
"Не надо обольщаться. Как сейчас мы видим, росчерком пера якобы возвращаются гендеры на место. А есть ли у нас уверенность, что через пару лет точно так же росчерком пера все это не вернется к тем извращенным формам, которые приобрело за последние несколько десятилетий?", - сказала она на международной научно-практической конференции "Межкультурное взаимодействие как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей".
Как отметила официальный представитель МИД РФ, Западу следовало признать "чудовищные ошибки на грани преступления", связанные с навязыванием извращенного представления о человеке.
"Они этого не сделали. Они не признали этих ошибок публично. Это все пока внутриполитические игры", - подчеркнула она.
Международная научно-практическая конференция "Межкультурное взаимодействие как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей" проходит 12 февраля в Центре международной торговли. В ней принимают участие представители российских органов власти, главы дипломатических ведомств государств арабо-мусульманского мира, делегаты от религиозных и общественных организаций, вузов и экспертного сообщества. Форум организован религиозной организацией "Международная исламская миссия" совместно с Московским государственным лингвистическим университетом.
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