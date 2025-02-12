Захарова призвала не обольщаться по поводу новой гендерной политики Запада
Захарова: на Западе могут вернуться извращенные формы традиционных гендеров
© Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не обольщаться в связи с возвращением традиционных гендеров на Западе и подчеркнула, что их извращенные формы могут вернуться "по росчерку пера".
"Не надо обольщаться. Как сейчас мы видим, росчерком пера якобы возвращаются гендеры на место. А есть ли у нас уверенность, что через пару лет точно так же росчерком пера все это не вернется к тем извращенным формам, которые приобрело за последние несколько десятилетий?", - сказала она на международной научно-практической конференции "Межкультурное взаимодействие как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей".
Как отметила официальный представитель МИД РФ, Западу следовало признать "чудовищные ошибки на грани преступления", связанные с навязыванием извращенного представления о человеке.
"Они этого не сделали. Они не признали этих ошибок публично. Это все пока внутриполитические игры", - подчеркнула она.
Международная научно-практическая конференция "Межкультурное взаимодействие как фактор сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей" проходит 12 февраля в Центре международной торговли. В ней принимают участие представители российских органов власти, главы дипломатических ведомств государств арабо-мусульманского мира, делегаты от религиозных и общественных организаций, вузов и экспертного сообщества. Форум организован религиозной организацией "Международная исламская миссия" совместно с Московским государственным лингвистическим университетом.
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