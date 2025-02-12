https://ria.ru/20250212/zaharova-1998770425.html

Захарова обвинила Киев в уничтожении украинского народа

Захарова обвинила Киев в уничтожении украинского народа - РИА Новости, 12.02.2025

Захарова обвинила Киев в уничтожении украинского народа

Проект Киева по набору в ВСУ молодежи по контракту является уничтожением украинского народа и "билетом в один конец" для молодых украинцев, заявила официальный... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T08:53:00+03:00

2025-02-12T08:53:00+03:00

2025-02-12T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Проект Киева по набору в ВСУ молодежи по контракту является уничтожением украинского народа и "билетом в один конец" для молодых украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Министерство обороны Украины запустило проект по набору в ВСУ по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в ВСУ, предложив особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%."Сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 25 лет… Это не приглашение к профессиональному обучению, это не люди, которых будут тренировать, обучать, оснащать. Это пушечное мясо. Это чудовищная, абсолютно ничем не прикрытая попытка взяться еще за одну возрастную группу", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее мнению, на Украине молодежь всегда рассматривали в качестве резервной силы. Захарова отметила, что одной из конкретных задач, поставленных спонсорами Зеленского, является уничтожение украинского народа, а сам проект станет "билетом в один конец" для молодых украинцев.

https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998496956.html

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в мире, украина, мария захарова, владимир зеленский