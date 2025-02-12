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На ЗАЭС прокомментировали атаку Киева на инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 12.02.2025
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15:52 12.02.2025 (обновлено: 16:00 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/zaes-1998889513.html
На ЗАЭС прокомментировали атаку Киева на инспекторов МАГАТЭ
На ЗАЭС прокомментировали атаку Киева на инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 12.02.2025
На ЗАЭС прокомментировали атаку Киева на инспекторов МАГАТЭ
Задача сотрудников Запорожской АЭС и инспекторов МАГАТЭ - совместное обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции, однако из-за провокаций... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:52:00+03:00
2025-02-12T16:00:00+03:00
магатэ
россия
мария захарова
запорожская аэс
вооруженные силы украины
киев
безопасность
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Задача сотрудников Запорожской АЭС и инспекторов МАГАТЭ - совместное обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции, однако из-за провокаций противника она находится под постоянной угрозой, заявили в пресс-службе ЗАЭС,Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станция, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ."Наша совместная задача с МАГАТЭ – обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции - из-за провокаций противника находится под постоянной угрозой", - сообщается в Telegram-канале станции.Как подчеркивается, в среду на станцию планировали прибыть в составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора, однако ротация не состоялась "из-за провокаций противника".
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магатэ, россия, мария захарова, запорожская аэс, вооруженные силы украины, киев, безопасность
МАГАТЭ, Россия, Мария Захарова, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Киев, Безопасность
На ЗАЭС прокомментировали атаку Киева на инспекторов МАГАТЭ

ЗАЭС: безопасность инспекторов МАГАТЭ под угрозой из-за провокаций Киева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Задача сотрудников Запорожской АЭС и инспекторов МАГАТЭ - совместное обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции, однако из-за провокаций противника она находится под постоянной угрозой, заявили в пресс-службе ЗАЭС,
Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станция, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на брифинге по итогам встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Число атак на ЗАЭС растет, заявил Гросси
7 февраля, 12:40
"Наша совместная задача с МАГАТЭ – обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции - из-за провокаций противника находится под постоянной угрозой", - сообщается в Telegram-канале станции.
Как подчеркивается, в среду на станцию планировали прибыть в составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора, однако ротация не состоялась "из-за провокаций противника".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом встречи с генеральным директором госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Гросси рассказал о переговорах с Лихачевым
7 февраля, 12:28
 
МАГАТЭРоссияМария ЗахароваЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныКиевБезопасность
 
 
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