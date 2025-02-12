https://ria.ru/20250212/zaes-1998889513.html

На ЗАЭС прокомментировали атаку Киева на инспекторов МАГАТЭ

На ЗАЭС прокомментировали атаку Киева на инспекторов МАГАТЭ - РИА Новости, 12.02.2025

На ЗАЭС прокомментировали атаку Киева на инспекторов МАГАТЭ

Задача сотрудников Запорожской АЭС и инспекторов МАГАТЭ - совместное обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции, однако из-за провокаций... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:52:00+03:00

2025-02-12T15:52:00+03:00

2025-02-12T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Задача сотрудников Запорожской АЭС и инспекторов МАГАТЭ - совместное обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции, однако из-за провокаций противника она находится под постоянной угрозой, заявили в пресс-службе ЗАЭС,Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станция, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ."Наша совместная задача с МАГАТЭ – обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции - из-за провокаций противника находится под постоянной угрозой", - сообщается в Telegram-канале станции.Как подчеркивается, в среду на станцию планировали прибыть в составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора, однако ротация не состоялась "из-за провокаций противника".

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магатэ, россия, мария захарова, запорожская аэс, вооруженные силы украины, киев, безопасность