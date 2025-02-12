На ЗАЭС прокомментировали атаку Киева на инспекторов МАГАТЭ
ЗАЭС: безопасность инспекторов МАГАТЭ под угрозой из-за провокаций Киева
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Задача сотрудников Запорожской АЭС и инспекторов МАГАТЭ - совместное обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции, однако из-за провокаций противника она находится под постоянной угрозой, заявили в пресс-службе ЗАЭС,
Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что перенесенная по вине Киева с 5 на 12 февраля плановая ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вновь не состоялась. По ее словам, колонна с военными РФ и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были покинуть атомную станция, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу со стороны ВСУ.
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"Наша совместная задача с МАГАТЭ – обеспечение безопасной работы инспекторов агентства на станции - из-за провокаций противника находится под постоянной угрозой", - сообщается в Telegram-канале станции.
Как подчеркивается, в среду на станцию планировали прибыть в составе 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора, однако ротация не состоялась "из-за провокаций противника".
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