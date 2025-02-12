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В пригороде Киева и в районе Житомира прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 12.02.2025 (обновлено: 03:38 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/vzryvy-1998750650.html
В пригороде Киева и в районе Житомира прогремели взрывы
В пригороде Киева и в районе Житомира прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2025
В пригороде Киева и в районе Житомира прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пригороде Киева и районе города Житомир на Украине, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T03:28:00+03:00
2025-02-12T03:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
житомир
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Киева и районе города Житомир на Украине, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале."Пригород Киева - взрывы. Житомир, район - снова взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 03.30 мск среды воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Винницкой и Житомирской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, житомир, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Житомир, Вооруженные силы Украины, Украина
В пригороде Киева и в районе Житомира прогремели взрывы

В пригороде Киева и в районе Житомира после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Киева и районе города Житомир на Украине, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
"Пригород Киева - взрывы. Житомир, район - снова взрывы", - говорится в сообщении ТСН.
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"Идет волна". На Западе рассказали, что произошло на Украине
10 февраля, 15:43
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 03.30 мск среды воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Винницкой и Житомирской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевЖитомирВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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