В пригороде Киева и в районе Житомира прогремели взрывы
В пригороде Киева и в районе Житомира после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Киева и районе города Житомир на Украине, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 03.30 мск среды воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Винницкой и Житомирской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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