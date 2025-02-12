https://ria.ru/20250212/vzryvy-1998750650.html

В пригороде Киева и в районе Житомира прогремели взрывы

В пригороде Киева и в районе Житомира прогремели взрывы - РИА Новости, 12.02.2025

В пригороде Киева и в районе Житомира прогремели взрывы

Взрывы прогремели в пригороде Киева и районе города Житомир на Украине, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T03:28:00+03:00

2025-02-12T03:28:00+03:00

2025-02-12T03:38:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Киева и районе города Житомир на Украине, сообщил украинский телеканал ТСН в Telegram-канале."Пригород Киева - взрывы. Житомир, район - снова взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 03.30 мск среды воздушная тревога объявлена в Киевской, Сумской, Винницкой и Житомирской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998438980.html

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Дарья Буймова

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