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Во Владимирской области утвердили порядок выплат беременным студенткам - РИА Новости, 12.02.2025
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17:58 12.02.2025
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Во Владимирской области утвердили порядок выплат беременным студенткам
Во Владимирской области утвердили порядок выплат беременным студенткам - РИА Новости, 12.02.2025
Во Владимирской области утвердили порядок выплат беременным студенткам
Порядок предоставления единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным жительницам Владимирской области, которые очно учатся в местных вузах и колледжах,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:58:00+03:00
2025-02-12T17:58:00+03:00
общество
владимирская область
семья
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РЯЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Порядок предоставления единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным жительницам Владимирской области, которые очно учатся в местных вузах и колледжах, утвердили в регионе, сообщило правительство области. "С 1 января 2025 года беременные женщины, которые постоянно проживают во Владимирской области и очно учатся в вузах или колледжах региона, имеют право на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Губернатор Александр Авдеев утвердил порядок предоставления этой меры поддержки в рамках регионального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья", - говорится в сообщении. Отмечается, что будущая мама должна встать на учёт по беременности в ранние сроки, до 12 недель, в медицинской организации Владимирской области. Заявление на выплату она должна подать в МФЦ или отдел социальной защиты по месту жительства. Кроме того, сообщает правительство региона, с начала 2025 года молодые семьи области получили право на единовременную выплату в 300 тысяч рублей, если у них родился третий или последующий ребёнок. Одно из условий, чтобы возраст обоих родителей или единственного родителя не превышал 35 лет включительно на дату рождения ребёнка, на которого подаётся заявление.
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общество, владимирская область, семья
Общество, Владимирская область, Семья
Во Владимирской области утвердили порядок выплат беременным студенткам

Беременные студентки во Владимирской области получат по 100 тысяч рублей

© Associated Press Goran BabicБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Associated Press Goran Babic
Беременная девушка . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Порядок предоставления единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным жительницам Владимирской области, которые очно учатся в местных вузах и колледжах, утвердили в регионе, сообщило правительство области.
"С 1 января 2025 года беременные женщины, которые постоянно проживают во Владимирской области и очно учатся в вузах или колледжах региона, имеют право на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Губернатор Александр Авдеев утвердил порядок предоставления этой меры поддержки в рамках регионального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будущая мама должна встать на учёт по беременности в ранние сроки, до 12 недель, в медицинской организации Владимирской области. Заявление на выплату она должна подать в МФЦ или отдел социальной защиты по месту жительства.
Кроме того, сообщает правительство региона, с начала 2025 года молодые семьи области получили право на единовременную выплату в 300 тысяч рублей, если у них родился третий или последующий ребёнок. Одно из условий, чтобы возраст обоих родителей или единственного родителя не превышал 35 лет включительно на дату рождения ребёнка, на которого подаётся заявление.
Мама с детьми - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Выплаты многодетным семьям в 2025: какие существуют и как их оформить
10 февраля, 17:02
 
ОбществоВладимирская областьСемья
 
 
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