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Во Владимирской области утвердили порядок выплат беременным студенткам

Во Владимирской области утвердили порядок выплат беременным студенткам - РИА Новости, 12.02.2025

Во Владимирской области утвердили порядок выплат беременным студенткам

Порядок предоставления единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным жительницам Владимирской области, которые очно учатся в местных вузах и колледжах,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:58:00+03:00

2025-02-12T17:58:00+03:00

2025-02-12T17:58:00+03:00

общество

владимирская область

семья

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РЯЗАНЬ, 12 фев – РИА Новости. Порядок предоставления единовременной выплаты в 100 тысяч рублей беременным жительницам Владимирской области, которые очно учатся в местных вузах и колледжах, утвердили в регионе, сообщило правительство области. "С 1 января 2025 года беременные женщины, которые постоянно проживают во Владимирской области и очно учатся в вузах или колледжах региона, имеют право на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Губернатор Александр Авдеев утвердил порядок предоставления этой меры поддержки в рамках регионального проекта "Многодетная семья" нацпроекта "Семья", - говорится в сообщении. Отмечается, что будущая мама должна встать на учёт по беременности в ранние сроки, до 12 недель, в медицинской организации Владимирской области. Заявление на выплату она должна подать в МФЦ или отдел социальной защиты по месту жительства. Кроме того, сообщает правительство региона, с начала 2025 года молодые семьи области получили право на единовременную выплату в 300 тысяч рублей, если у них родился третий или последующий ребёнок. Одно из условий, чтобы возраст обоих родителей или единственного родителя не превышал 35 лет включительно на дату рождения ребёнка, на которого подаётся заявление.

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общество, владимирская область, семья