https://ria.ru/20250212/vyplaty-1998878178.html

Выплаты в Красноярском крае к 80-летию Победы в 2025 г составят 80 тыс руб

Выплаты в Красноярском крае к 80-летию Победы в 2025 г составят 80 тыс руб - РИА Новости, 12.02.2025

Выплаты в Красноярском крае к 80-летию Победы в 2025 г составят 80 тыс руб

Региональные выплаты в Красноярском крае к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в 2025 году составят 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:10:00+03:00

2025-02-12T15:10:00+03:00

2025-02-12T15:10:00+03:00

красноярский край

михаил котюков

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977177173_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_2b52fca14d162f87d5ac4df577c6014f.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Региональные выплаты в Красноярском крае к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в 2025 году составят 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона. По ее данным, в 2025 году размер региональных выплат к 80-летию Победы повысили до уровня федеральных. "По 80 тысяч рублей получат инвалиды и участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы инвалидов и участников войны, по 55 тысяч рублей - труженики тыла. В прежнем размере – по 5 тысяч рублей к праздничной дате получат дети погибших защитников Отечества и граждане, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что все положенные выплаты они назначат в проактивном режиме, подавать дополнительных заявлений не нужно. По данным пресс-службы, во время совещания по подготовке к празднованию юбилея Победы губернатор Михаил Котюков отметил, что первоочередная задача – всесторонняя поддержка ветеранов. В настоящее время в Красноярском крае живут 97 фронтовиков. Кроме того, в территориях региона приведут в порядок подъезды многоквартирных домов, где живут фронтовики, а тем, кто проживает в частных домах, благоустроят палисадники. Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам оказания медицинской помощи ветеранам. В течение всего года в крае будут проходить культурные, спортивные, патриотические, образовательные и просветительские акции и проекты, посвященные празднованию Великой Победы, участие в которых примут представители молодежи, общественных организаций, волонтеры и жители региона.

https://ria.ru/20250212/krasnoyarsk-1998852823.html

https://ria.ru/20250212/obuchenie-1998819438.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, михаил котюков, 80-летие победы в великой отечественной войне