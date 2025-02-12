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Выплаты в Красноярском крае к 80-летию Победы в 2025 г составят 80 тыс руб - РИА Новости, 12.02.2025
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Выплаты в Красноярском крае к 80-летию Победы в 2025 г составят 80 тыс руб
Выплаты в Красноярском крае к 80-летию Победы в 2025 г составят 80 тыс руб - РИА Новости, 12.02.2025
Выплаты в Красноярском крае к 80-летию Победы в 2025 г составят 80 тыс руб
Региональные выплаты в Красноярском крае к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в 2025 году составят 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:10:00+03:00
2025-02-12T15:10:00+03:00
красноярский край
михаил котюков
80-летие победы в великой отечественной войне
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КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Региональные выплаты в Красноярском крае к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в 2025 году составят 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона. По ее данным, в 2025 году размер региональных выплат к 80-летию Победы повысили до уровня федеральных. "По 80 тысяч рублей получат инвалиды и участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы инвалидов и участников войны, по 55 тысяч рублей - труженики тыла. В прежнем размере – по 5 тысяч рублей к праздничной дате получат дети погибших защитников Отечества и граждане, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что все положенные выплаты они назначат в проактивном режиме, подавать дополнительных заявлений не нужно. По данным пресс-службы, во время совещания по подготовке к празднованию юбилея Победы губернатор Михаил Котюков отметил, что первоочередная задача – всесторонняя поддержка ветеранов. В настоящее время в Красноярском крае живут 97 фронтовиков. Кроме того, в территориях региона приведут в порядок подъезды многоквартирных домов, где живут фронтовики, а тем, кто проживает в частных домах, благоустроят палисадники. Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам оказания медицинской помощи ветеранам. В течение всего года в крае будут проходить культурные, спортивные, патриотические, образовательные и просветительские акции и проекты, посвященные празднованию Великой Победы, участие в которых примут представители молодежи, общественных организаций, волонтеры и жители региона.
https://ria.ru/20250212/krasnoyarsk-1998852823.html
https://ria.ru/20250212/obuchenie-1998819438.html
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красноярский край, михаил котюков, 80-летие победы в великой отечественной войне
Красноярский край, Михаил Котюков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Выплаты в Красноярском крае к 80-летию Победы в 2025 г составят 80 тыс руб

Выплаты в Красноярском крае к 80-летию Победы в 2025 году составят 80 тыс руб

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Михаил Котюков
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 фев - РИА Новости. Региональные выплаты в Красноярском крае к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в 2025 году составят 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По ее данным, в 2025 году размер региональных выплат к 80-летию Победы повысили до уровня федеральных.
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"По 80 тысяч рублей получат инвалиды и участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы инвалидов и участников войны, по 55 тысяч рублей - труженики тыла. В прежнем размере – по 5 тысяч рублей к праздничной дате получат дети погибших защитников Отечества и граждане, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все положенные выплаты они назначат в проактивном режиме, подавать дополнительных заявлений не нужно.
По данным пресс-службы, во время совещания по подготовке к празднованию юбилея Победы губернатор Михаил Котюков отметил, что первоочередная задача – всесторонняя поддержка ветеранов. В настоящее время в Красноярском крае живут 97 фронтовиков.
Кроме того, в территориях региона приведут в порядок подъезды многоквартирных домов, где живут фронтовики, а тем, кто проживает в частных домах, благоустроят палисадники.
Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам оказания медицинской помощи ветеранам. В течение всего года в крае будут проходить культурные, спортивные, патриотические, образовательные и просветительские акции и проекты, посвященные празднованию Великой Победы, участие в которых примут представители молодежи, общественных организаций, волонтеры и жители региона.
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