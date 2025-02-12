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Украинцам предложили служить в ВСУ по контракту только на передовой - РИА Новости, 12.02.2025
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https://ria.ru/20250212/vsu-1998891422.html
Украинцам предложили служить в ВСУ по контракту только на передовой
Украинцам предложили служить в ВСУ по контракту только на передовой - РИА Новости, 12.02.2025
Украинцам предложили служить в ВСУ по контракту только на передовой
Украинской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет предлагают идти служить по контракту в ВСУ только в подразделения пехоты, которые воюют на передовой, сообщило в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:00:00+03:00
2025-02-12T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
мария захарова
джейк салливан
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет предлагают идти служить по контракту в ВСУ только в подразделения пехоты, которые воюют на передовой, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот проект уничтожением украинского народа. "Восемнадцатилетних украинцев набирают служить добровольцами в ограниченное число бригад. На сайте минобороны парням 18-25 лет предлагают выбор только из шести пехотных бригад, которые воюют на передовой. Другие воинские соединения, например, в ПВО или на флоте выбрать нельзя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250211/rada-1998698578.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, мария захарова, джейк салливан, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины
Украинцам предложили служить в ВСУ по контракту только на передовой

Украинской молодежи предлагают служить в ВСУ только в подразделения пехоты

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет предлагают идти служить по контракту в ВСУ только в подразделения пехоты, которые воюют на передовой, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот проект уничтожением украинского народа.
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"Восемнадцатилетних украинцев набирают служить добровольцами в ограниченное число бригад. На сайте минобороны парням 18-25 лет предлагают выбор только из шести пехотных бригад, которые воюют на передовой. Другие воинские соединения, например, в ПВО или на флоте выбрать нельзя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДжейк СалливанВооруженные силы Украины
 
 
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