https://ria.ru/20250212/vsu-1998797430.html

Украинские боевики убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

Украинские боевики убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино - РИА Новости, 12.02.2025

Украинские боевики убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

Украинские боевики убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:06:00+03:00

2025-02-12T11:06:00+03:00

2025-02-12T11:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинские боевики убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны."До недавнего времени в нем еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года <...>. В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные", — уточнили в министерстве.По данным Минобороны, на протяжении полугода военнослужащие ВСУ держали местных жителей в заложниках, использовали их в качестве живого щита. Кроме того, украинские боевики отказывались помогать гражданскому населению, издевались и убивали людей.Местная жительница рассказала, что боевики убили ее мужа, когда он пошел на улицу, чтобы набрать воды.Уссурийские десантники, пришедшие в Николаево-Дарьино, помогли эвакуировать мирных жителей вглубь России. Противник не смог помешать им, поскольку в то время была плохая погода, применить артиллерию и дроны не представлялось возможным.Эвакуированных доставили в тыловые районы Курской области, им оказали медицинскую помощь и направили в социальные центры реабилитации.Преступления украинских военных и наемников в приграничных регионах документируют и расследуют органы прокуратуры и СК.

https://ria.ru/20250131/ubiystva-1996526701.html

https://ria.ru/20250211/efremov-1998700488.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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Военнослужащий об эвакуации мирных жителей освобожденного села Николаево-Дарьино Уссурийские десантники эвакуировали мирных жителей освобожденного Николаево-Дарьино. 2025-02-12T11:06 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)