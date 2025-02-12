https://ria.ru/20250212/vsu-1998797430.html
Украинские боевики убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
Украинские боевики убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино - РИА Новости, 12.02.2025
Украинские боевики убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
Украинские боевики убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:06:00+03:00
2025-02-12T11:06:00+03:00
2025-02-12T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинские боевики убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Курской области, сообщили в Минобороны."До недавнего времени в нем еще оставались мирные российские граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района подразделениями ВСУ в августе 2024 года <...>. В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные", — уточнили в министерстве.По данным Минобороны, на протяжении полугода военнослужащие ВСУ держали местных жителей в заложниках, использовали их в качестве живого щита. Кроме того, украинские боевики отказывались помогать гражданскому населению, издевались и убивали людей.Местная жительница рассказала, что боевики убили ее мужа, когда он пошел на улицу, чтобы набрать воды.Уссурийские десантники, пришедшие в Николаево-Дарьино, помогли эвакуировать мирных жителей вглубь России. Противник не смог помешать им, поскольку в то время была плохая погода, применить артиллерию и дроны не представлялось возможным.Эвакуированных доставили в тыловые районы Курской области, им оказали медицинскую помощь и направили в социальные центры реабилитации.Преступления украинских военных и наемников в приграничных регионах документируют и расследуют органы прокуратуры и СК.
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https://ria.ru/20250211/efremov-1998700488.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Военнослужащий об эвакуации мирных жителей освобожденного села Николаево-Дарьино
Уссурийские десантники эвакуировали мирных жителей освобожденного Николаево-Дарьино.
2025-02-12T11:06
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курская область, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Украинские боевики убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
МО РФ: ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино, спасся один