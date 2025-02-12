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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 12.02.2025
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк, израильскую РЛС RADA RPS-42 и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:06:00+03:00
2025-02-12T12:06:00+03:00
2025-02-12T12:15:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк, израильскую РЛС RADA RPS-42 и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Восток"