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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 12.02.2025

Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк, израильскую РЛС RADA RPS-42 и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:06:00+03:00

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2025-02-12T12:15:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк, израильскую РЛС RADA RPS-42 и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)