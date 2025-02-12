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Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 12.02.2025 (обновлено: 12:15 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/vostok-1998818141.html
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 12.02.2025
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю
Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк, израильскую РЛС RADA RPS-42 и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:06:00+03:00
2025-02-12T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк, израильскую РЛС RADA RPS-42 и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила положение по переднему краю

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 150 военнослужащих, танк, израильскую РЛС RADA RPS-42 и четыре орудия полевой артиллерии в зоне действия группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Бурлацкое, Времевка, Новополь, Новоочеретоватое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.
Уничтожение склада ВСУ в пригороде Николаева - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В подполье рассказали подробности об уничтоженном складе ВСУ под Николаевом
Вчера, 10:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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