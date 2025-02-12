https://ria.ru/20250212/volontery-1998840317.html
Магаданские волонтеры доставили бойцам в ДНР подарки к 23 февраля
Магаданские волонтеры доставили бойцам в ДНР подарки к 23 февраля - РИА Новости, 12.02.2025
Магаданские волонтеры доставили бойцам в ДНР подарки к 23 февраля
Волонтеры доставили из Магадана в ДНР подарки бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:25:00+03:00
2025-02-12T13:25:00+03:00
2025-02-12T13:25:00+03:00
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спецоперация
донецкая народная республика
магадан
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МАГАДАН, 12 фев - РИА Новости. Волонтеры доставили из Магадана в ДНР подарки бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщает региональное правительство. "Каждый год к 23 февраля по поручению губернатора мы готовим подарки для бойцов с личным поздравлением Сергея Носова, необходимыми вещами и, конечно же, в каждую посылку не забываем вложить частичку малой Родины. Груз заблаговременно пришел на склад региона в ДНР и сейчас подарки формируют бригады волонтеров "Боевого братства" и волонтеры Штаба сбора помощи солдатам", - приводятся в сообщении слова министра внутренней и информационной политики Яны Ружанской. Уточняется, что в каждую посылку вошли тактический рюкзак с набором колымских лакомств и необходимых принадлежностей в региональном брендировании.
https://ria.ru/20250211/svo-1998645126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, донецкая народная республика, магадан, сергей носов
Надежные люди, Спецоперация, Донецкая Народная Республика, Магадан, Сергей Носов