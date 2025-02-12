https://ria.ru/20250212/volontery-1998840317.html

Магаданские волонтеры доставили бойцам в ДНР подарки к 23 февраля

Магаданские волонтеры доставили бойцам в ДНР подарки к 23 февраля - РИА Новости, 12.02.2025

Магаданские волонтеры доставили бойцам в ДНР подарки к 23 февраля

Волонтеры доставили из Магадана в ДНР подарки бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:25:00+03:00

2025-02-12T13:25:00+03:00

2025-02-12T13:25:00+03:00

надежные люди

спецоперация

донецкая народная республика

магадан

сергей носов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998843076_10:0:1918:1073_1920x0_80_0_0_8c2ef51eecb19e1cffe4e0e38203fb63.png

МАГАДАН, 12 фев - РИА Новости. Волонтеры доставили из Магадана в ДНР подарки бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщает региональное правительство. "Каждый год к 23 февраля по поручению губернатора мы готовим подарки для бойцов с личным поздравлением Сергея Носова, необходимыми вещами и, конечно же, в каждую посылку не забываем вложить частичку малой Родины. Груз заблаговременно пришел на склад региона в ДНР и сейчас подарки формируют бригады волонтеров "Боевого братства" и волонтеры Штаба сбора помощи солдатам", - приводятся в сообщении слова министра внутренней и информационной политики Яны Ружанской. Уточняется, что в каждую посылку вошли тактический рюкзак с набором колымских лакомств и необходимых принадлежностей в региональном брендировании.

https://ria.ru/20250211/svo-1998645126.html

донецкая народная республика

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

спецоперация, донецкая народная республика, магадан, сергей носов